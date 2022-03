Il discorso sullo stato dell’unione (interista) non può non cominciare da un dato che, oggi, sembra un paradosso: pur non segnando da 403’, la squadra di Simone Inzaghi continua ad avere l’attacco migliore (55 gol). L’andata del grigio derby di coppa (0-0) ha ribadito quanto sia facile stilare analisi: una soffusa stanchezza; Marcelo Brozovic, l’unica bussola, marcato e oscurato; la flessione tecnica di Nicolò Barella; le leggerezze periodiche di Samir Handanovic; la «scomparsa» di Lautaro Martinez, la cui ultima rete risale, ormai, al 17 dicembre scorso, nel 5-0 di Salerno.

Proprio la Salernitana è attesa in serata a San Siro, ore 20,45. Si gioca di venerdì perché martedì c’è Anfield, Liverpool. Rimontare lo 0-2 del Meazza sarà come scalare l’Everest in smoking. L’Inter, per la cronaca, non vince in campionato dal 22 gennaio, 2-1 al Venezia (e al 90’, addirittura). In generale, non escludo che il calo «fiduciario» risalga ai tre minuti di Olivier Giroud e all’uno-due di Champions. Pugni da k.o.: e tali, dunque, da rigare le certezze accumulate sino a dicembre e, da allora, appena sfiorate (con la Roma in coppa, al Maradona).

Se la classifica la relega al terzo posto (Napoli e Milan 57, Inter 55), non bisogna dimenticare il recupero di Bologna che, vinto, la ricollocherebbe al primo. Si va a periodi, e questo è decisamente un periodo no, ma attenzione: incombono le idi di marzo che, per tradizione, scortano le sentenze di primavera. L’Inter rimane la mia favorita, a patto che si dia una mossa.

Nel lungo digiuno di Lau-Toro vedo (anche) la lontananza di Romelu Lukaku, che lo affiancava e faceva reparto da solo, costringendo le difese a sdoppiarsi. Edin Dzeko appartiene alla tribù degli Harry Kane, centravanti che s’imboscano per stanare i rivali e offrire sponde, idee, imbucate. Da Son del Tottenham a Raheem Sterling in nazionale, il collega deve abituarsi a restare, spesso, il più avanzato. Inzaghino si accinge a sganciare Joaquin Correa e Robin Gosens. Benzina preziosa. Tocca a loro. E’ il tasto cruciale. Fin qui, i cambi hanno dato poco. Alexis Sanchez vive ancora di rendita sul gol inflitto alla Juventus, in Supercoppa, il 12 gennaio. Arturo Vidal è una cresta ammainata. Danilo D’Ambrosio, lui sì non tradisce. Mentre Matias Vecino pedala in fondo alle preferenze del mister.

C’è chi spinge per deporre il 3-5-2 d’ordinanza e battere altre strade: il 4-3-1-2, il 4-3-3. Non credo che sia questo il problema. L’Inter che balzò in vetta alla concorrenza, rischiando di strozzarla, aveva terzini che erano fionde; e la manovra coinvolgeva almeno sei-sette incursori. La crisi è di testa, oltre che di gambe. Lo stesso Hakan Calhanoglu non è più il «dieci» che ricamava fra le linee. Immagino che contro la Salernitana, fanalino di coda, la tentazione del tridente sia forte. Con Sanchez o Correa nei panni del turco, più arretrato e «svariante». Avviso ai naviganti: non sarà mai la quantità delle punte a scavare la differenza, ma la qualità.

Il loggione brontola e suggerisce di parcheggiare Martinez. Ai tempi di Armando Picchi allenatore della Juventus, Roberto Bettega passò ben 12 partite in bianco: sempre confermato e, anche per questo, riconquistato alla causa. Ogni metodo ha i suoi spigoli. Fra il miglior Barella e l’ultimo Vidal c’è un abisso, non più fra le versioni attuali. Spazio alle riserve. Se non ora, quando?

