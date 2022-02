Percassi e il fondo statunitense KKR per la cessione dell'85% delle quote dell'Atalanta. Un'operazione Nel pomeriggio era arrivata la notizia dell'accordo tra la famigliae il fondo statunitenseper la cessione dell'85% delle quote dell'. Un'operazione da 350 milioni di euro , che ha scatenato tutti gli organi di stampa nel trovare informazioni su questo fondo che in passato aveva tentato l'acquisto di TIM oltre ad aver rivelato le quote di maggioranza di Magneti Marelli, oggi diventata Magneti Holdings.

Detto questo, lo stesso Fondo ha però smentito il suo interessamento nell'acquisto dell'Atalanta. Tra i tanti investimenti fatti da KKR non risultano infatti acquisti di club sportivi e questa sarebbe sarebbe stata la “prima volta” per gli americani. Ad annunciare la smentita è stato un portavoce di KKR a Radiocor.

Il comunicato

Il gruppo di Private equity KKR non è interessato a investire nell'Atalanta, il club nerazzuro da un paio di giorni al centro dei rumor sulle trattative tra la famiglia Percassi e un fondo americano

Una smentita di facciata per non dare segnali troppo in anticipo? Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, infatti, il closing sarebbe dovuto arrivare già settimana prossima. Informazioni contrastanti aveva invece Tuttosport secondo cui esiste una trattativa tra KKR e la famiglia Percassi, ma non per l'Atalanta.

