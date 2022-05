Calcio

Serie A, Il Milan allunga le mani sullo scudetto, l'Inter spera ancora: la volata per lo scudetto

SERIE A - Mancano solo due giornate alla fine del campionato e il Milan mantiene 2 punti di vantaggio sull'Inter, oltre lo scontro diretto a favore: la vittoria di Verona avvicina i rossoneri al titolo. Servono 4 punti nelle ultime due partite per la matematica, contro l'Atalanta in casa e il Sassuolo fuori. L'Inter deve battere Cagliari e Samp, sperando in un capitombolo dei cugini.

00:00:42, un' ora fa