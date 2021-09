È stata un'estate strana per Ante Rebic Rafael Leao . Un'estate sottotraccia, quasi anonima. Complice il flop del croato a Euro 2020 e le voci di mercato intorno al portoghese (almeno 4 le offerte rifiutate dal Milan, secondo le ultime indiscrezioni) i due attaccanti non erano di certo sotto le luci dei riflettori ai blocchi di partenza di questa stagione. Eppure le prime 3 partite di campionato e il debutto in Champions League contro il Liverpool ad Anfield hanno dato un'indicazione molto chiara: Rebic e Leao sono al centro del progetto tecnico di Pioli, l'hanno sposato al 100% mettendo in campo testa e gambe.

Ante Rebic e Rafael Leao si abbracciano dopo un gol - Torino-Milan Serie A 2020-21 Credit Foto Imago

Rebic, duttilità al servizio di Pioli

Ante Rebic è un attaccante esterno, al limite una seconda punta in caso di necessità. Di sicuro, per caratteristiche tecniche e fisiche, non è una prima punta di peso. Eppure, sia contro la Lazio in campionato che contro il Liverpool in Champions, il croato ha dimostrato una duttilità tattica e un'abnegazione per certi versi insospettabili. Ha risposto presente alla chiamata alle armi di Pioli che, a causa dell'assenza simultanea di Ibrahimovic e Giroud, gli ha chiesto di giocare da centravanti. Non un inedito, è vero, ma pur sempre un piano B, una sorta di ripiego. Contro la Lazio Rebic è stato uno dei migliori in campo, giocando in modo intelligente al servizio dei compagni, ad Anfield ha trovato il suo primo gol stagionale in una partita non certo semplice da interpretare. Negli ultimi 180 minuti il croato si è preso letteralmente sulle spalle l'attacco rossonero con uno spirito di sacrificio encomiabile: emblematico il suo volto stremato al momento della sostituzione a Liverpool mercoledì sera.

I numeri di Rebic con il Milan

Stagione Presenze + gol + assist 2021-22 4 + 1 + 2 2020-21 33 + 11 + 9 2019-20 36 + 15 + 5

Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic - Milan-Lazio Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Leao, la stagione della verità

Discorso analogo si può fare per Rafael Leao. Il portoghese, alla sua terza stagione in rossonero, si trova davanti a un bivio: è il suo anno da dentro o fuori, da tutto o niente. Talento indiscutibile ma ancora da sgrezzare, nei suoi primi due anni a Milanello Leao ha convinto solo in parte mostrandosi un po' troppo fumoso negli ultimi sedici metri e poco propenso a dare una mano in fase difensiva. In una sola parola, discontinuo. Niente a che vedere con il Leao versione 2021-22. Attenzione: il portoghese ha ancora molti margini di miglioramento (soprattutto a livello di concentrazione) ma sta dimostrando un'applicazione e una concretezza che lo rendono insostituibile, almeno finora. Se lanciato in campo aperto, il portoghese ex Lille può fare male. Ne sanno qualcosa la Lazio e il Liverpool, che hanno fatto fatica a leggere le sue accelerazioni. Risulta evidente che, qualora Leao trovasse continuità di prestazioni, per Pioli sarebbe molto complicato allontanarsi dal 4-2-3-1. A meno che...e qui arriviamo al punto.

L'esultanza di Rafael Leao - Milan-Lazio Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

I numeri di Leao con il Milan

Stagione Presenze + gol + assist 2021-22 4 + 2 + 1 2020-21 40 + 7 + 6 2019-20 33 + 6 + 3

Ibra-Giroud, il 4-4-2 è possibile?

Pioli l'ha già detto pubblicamente in più occasioni: "Proverò a far giocare Ibrahimovic e Giroud insieme". Un progetto senza dubbio intrigante ma che, almeno per un po', è destinato a rimanere sulla carta, complici le non perfette condizioni dei due centravanti rossoneri. Il 4-4-2 è un modulo che, in linea teorica, potrebbe fare molto comodo a questo Milan, soprattutto contro avversari chiusi che concedono pochi spazi e in partite difficili da sbloccare. Ma ci muoviamo - giusto ribadirlo - su un piano puramente teorico. La realtà dice che in questo momento l'attacco del Milan ha i nomi di Rebic e Leao. E a Pioli, per adesso, basta e avanza.

