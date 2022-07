Yacine Adli. Il pianista - è chiamato così per la sua passione per il pianoforte - ha dato già manifestazione delle sue qualità nei primi allenamenti. Tecnica, visione di gioco, capacità di scambiare in velocità. Resta solo da capire se sarà adatto per la Serie A e in quale ruolo della mediana o della trequarti si troverà più a suo agio. Nella prima conferenza stampa ha detto che non ha una posizione fissa e che ha guardato dei video di Roberto Baggio per imparare. A Milanello in attesa di novità sui fronti Renato Sanches, De Keteleare e Ziyech , è stato presentato il nuovo centrocampista Il centrocampista ex Bordeaux era stato già acquistato durante la passata stagione ma i rossoneri avevano preferito lasciarlo in Francia.- è chiamato così per la sua passione per il pianoforte - ha dato già manifestazione delle sue qualità nei primi allenamenti. Tecnica, visione di gioco, capacità di scambiare in velocità. Resta solo da capire se sarà adatto per la Serie A e in quale ruolo della mediana o della trequarti si troverà più a suo agio. Nella prima conferenza stampa ha detto che non ha una posizione fissa e che ha guardato dei video di Roberto Baggio per imparare.

Che impatto hai avuto con Milanello e con mister Pioli?

"Mi sono integrato bene, mi sono trovato in una famiglia che lavora molto, tutti insieme, è un gruppo pronto nel quotidiano a lavorare per ottenere i risultati".

Che tipo di giocatore sei?

"Sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli a centrocampo. Il mister mi sta provando in diversi ruoli. Per me l'importante è giocare indipendentemente dal ruolo".

Hai seguito il Milan nella scorsa stagione?

"Ho osservato da vicino le partite del Milan della scorsa stagione. Ho visto una grande forza di gruppo e di collettivo. E' un gruppo forte e compatto".

Yacine Adli Credit Foto Getty Images

C'è un giocatore francese a cui ti ispiri?

Non ce ne sono alcuni in particolare. Al PSG mi sono allenato con il figlio di George Weah, e mi ha detto di guardare come esempio Roberto Baggio perché da lui avrei potuto imparare molto e così ho fatto.

Tra i grandi giocatori francesi c'è anche Zidane...

"Si parla di grandi nomi. Questi grandi campioni sono da osservare e da ammirare, ma senza pensare di riprodurre ciò che hanno fatto loro: sono irraggiungibili. Per me l'importante è lavorare e migliorarsi".

Che tipo di giocatore sei?

"Sono un centrocampista atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Sono bravo nell'ultimo passaggio, so dialogare bene con i compagni, ho buona visione di gioco. Sono qui per imparare e per migliorare".

Come hai vissuto l'ultima stagione al Bordeaux sapendo che al termine saresti passato al Milan??

"Non è stato facile, ho cercato di rimanere concentrato sul Bordeaux. Nella mia testa avevo sempre il Milan, volevo arrivare qui nelle migliori condizioni".

Hai parlato con Bennacer prima di arrivare qua? Le prime impressioni di questi giorni?

Sicuramente sono contento di avere compagni di squadra francesi e alcuni che conosco già. Siamo qui per prepararci tutti al meglio, sono qui per adattarmi alla nuova situazione e dare del mio meglio”.

Ci parleresti della tua associazione? Com’è nata e che obiettivi si pone?

L’associazione mi è sempre stata a cuore. Volevo dare un’opportunità ai ragazzi in condizioni di disagio e permettere loro di conoscere quello che ho conosciuto io. Una cosa di cui vado molto fiero, di cui mi occupo personalmente. Penso sia una bella iniziativa”.

I francesi che sono arrivati qui hanno sempre fatto bene.

E’ vero che sono stati molto bravi i miei compagni di squadra francesi ad adattarsi al club in fretta. Io arrivo da un’esperienza diversa ed è vero che arrivo nella squadra campione d’italia. Arrivo con umiltà, rispetto, con l’intenzione di migliorarmi per conseguire i più alti obiettivi”.

A che punto sei con la lingua italiana? Hai scelto il numero di maglia?

Capisco tutto ma parlare è più difficile (risponde in italiano, ndr). Spero di fare le interviste in italiano tra 2-3 mesi. Il numero non lo so ancora”.

Quando hai pensato che il Milan avrebbe vinto lo Scudetto? E per quale motivo?

Sicuramente una squadra come il Milan non può che ambire ogni anno a vincere il titolo. E così ci sono riusciti. La concorrenza era molto dura, la Serie A è difficile. Siamo pronti a difendere lo Scudetto al meglio”.

Yacine Adli Credit Foto Getty Images

Pogba alla Juventus. Ti assomiglia? Vorresti fare il percorso che ha fatto lui in Italia?

Anche lui ha fatto un’ottima carriera. Ma è più importante guardare a se stessi. Voglio guardare al mio percorso e dare il meglio per fare bene in rossonero”.

Qual è la differenza tra il campionato francese e quello italiano?

Sicuramente nel campionato francese si gioca in modo molto duro e fisico. Il campionato italiano si basa di più sulla tattica e sulla tecnica. Io stesso dovrò conoscerlo sul terreno di gioco”.

Sappiamo che hai altre passioni oltre al calcio. Perché hai scelto il calcio?

Direi che il calcio guida la mia vita. Mi sveglio pensando al calcio, mi addormento pensando al calcio e mangio il calcio. Fare il calciatore è la realizzazione di un sogno. Spero di dare il meglio di me”.

Sei un ragazzo giovane ma molto equilibrato. Hai paura di emozionarti per qualcosa? Ad esempio la prima partita a San Siro, l’incontro con i tifosi o con Ibrahimovic.

Saranno molti i momenti di grande emozione. La prima partita nella Scala del Calcio e poi giocare con i miei compagni. Mi aspettano tante emozioni che non vedo l’ora di vivere”.

Sullo Yacine musicista. Qual è il tuo autore preferito? Ti ispiri di più a Chopin, Mozart o Beethoven?

Ho una grande passione per la musica da quando sono piccolo. Suono il piano. Come compositore ho una passione per Mozart, per la sua classe. L’appellativo di Mozart per i capelli mi va bene”.

