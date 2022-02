Il Milan è ad un passo da trovare l'intesa definitiva con Wefox. No, non parliamo di un nome di un nuovo giocatore esotico, ma di un nuovo sponsor che figurerà sulle maglie dei rossoneri (nello specifico la prima maglia) a partire della prossima stagione. Il Milan, come rivelato da MilanNews, ha trovato un importante accordo con questa società di assicurazione tedesca che garantirà ai rossoneri dai 6 agli 8 milioni euro stagione per il suo contratto di sponsorizzazione. Sarà un qualcosa di epocale: perché sarà il primo sponsor retro-maglia per la società rossonera e comparirà sotto il numero dei giocatori.

Un importante brand che si aggiunge già ai 14 milioni di Emirates che funge da title sponsor, oltre ai 13 milioni di Puma che è lo sponsor tecnico. A cui si deve aggiungere la recente sponsorizzazione di BitMEX, il nuovo sponsor di manica del club rossonero. Non solo, Ivan Gazidis ha intavolato le trattative sia con Emirates che con Puma, nell'ultimo viaggio all'Expo di Dubai, per rinegoziare i contratti di sponsorizzazione chiedendo cifre più alte.

