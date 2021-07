"Dalla stagione 2022-23 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento". Il motivo di tale divieto deriva da due nodi di rilievo: innanzitutto, le maglie verdi hanno sempre creato difficoltà visive sul manto verde dei campi di calcio. La Serie A ha deciso: dalla stagione 2022-23 non saranno più ammesse divise verdi sui campi del campionato. Subito dopo aver diramato il calendario per la prossima stagione, la lega è passata già ai dettagli del capitolo successivo: il nuovo regolamento parla chiaro, e le squadre da sempre "green" come il Sassuolo dovranno adeguarsi:Il motivo di tale divieto deriva da due nodi di rilievo: innanzitutto, le maglie verdi hanno sempre creato difficoltà visive sul manto verde dei campi di calcio.

Per l'assenza di contrasto dunque, queste divise possono rendere più difficile la visione degli spettaori e il lavoro di arbitri, VAR e giocatori. Il secondo grande motivo riguarda la natura commerciale e televisiva del medium calcistico: le magliette verdi possono interferire con animazioni e grafiche sovrapposte per via digitale sugli schermi degli spettatori. Per garantire una maggior qualità di trasmissione dunque, si è deciso di eliminarle.

Serie A Pronti-via, la Juve perde Arthur: servirà un'operazione UN' ORA FA

Si tratta di un provvedimento alquanto criptico, che solleva diversi punti di domanda: che cosa ne sarà del Sassuolo, che sfoggia da sempre una maglia a strisce nero-verdi? In questo caso, il Sassuolo potrebbe mantenere la sua divisa a righe, in quanto il verde non è colore unico della divisa. L'articolo sui colori però non dà esplicite indicazioni sui casi di combinazioni cromatiche che utilizzino il verde. O ancora, che ne sarà dell'Avellino in caso di promozione in Serie A? Ulteriori puntualizzazioni dovranno essere fornite ai club nei prossimi mesi.

Spalletti: "Serie tv su Totti? Non ha avuto successo, mi spiace"

Serie A Italiano: "Incontrare la Fiorentina deve togliere il sonno" 8 ORE FA