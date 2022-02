Gravina si fa ancora sentire. Il Presidente della FIGC, al termine del Consiglio federale, ha rivolto un appello al Ministro della Salute per aumentare la capienza negli stadi sin da subito senza aspettare lo step del 75%. Infatti il primo passo sarà quello di procedere al 75% (sempre ingresso con super pass, cosa che non avviene più però nel Regno Unito) e solo dopo passare al 100%. Per una questione di buon senso, ma anche economica, Gravina vuole che venga subito modificata questa disposizione e rendere totale la capienza degli stadi. Il tema ristori, invece, non lo vuole neanche nominare visto i continui no che si è sentito dire dal Governo.

Vogliamo subito il 100% di capienza

Noi chiediamo subito il 100% di capienza degli stadi, senza passare per il 75% a fine febbraio. Fra 75 e 100 cambia poco, abbiamo rivolto questo appello al Ministro della Salute Roberto Speranza e al CTS. Abbiamo allegato nella nostra richiesta anche alcune informazioni che riguarda il fatto che diverse persone si sono vaccinate proprio per andare allo stadio

Sui ristori

Non li chiederò più perché è mortificante sentirmi dire sempre no. Noi vogliamo che il calcio sia trattato come tutti gli altri settori, per esempio sulla tutela del diritto d’autore in linea con tutti gli altri Paesi. Ogni anno vengono raccolti per le scommesse sportive dai 13 ai 15 miliardi

Intanto sul fronte Lega Serie A...

Proprio al Consiglio Federale che si è tenuto quest'oggi, è stata decisa la nomina di un commissario ad acta per riscrivere lo statuto della Lega Serie A. I club avranno tempo fino al 26 febbraio per proseguire il lavoro circa il cambiamento dello statuto per il tema delle maggioranze. Poi arriverà il prof. Gennaro Terracciano, pro rettore dell’Università del Foro Italico. Intanto, decisione importante sul format della Serie A di calcio femminile. Dopo il classico girone all'italiana, ci sarà una poule a cinque per assegnare lo Scudetto e per capire chi parteciperà alla Champions League.

