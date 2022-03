Dove giocheranno Milan e Inter nel futuro rimane un mistero, quando sembrava tutto pronto per il Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni che lancia la sua iniziativa a metà tra la proposta vera e propria e la provocazione per una situazione che sta andando davvero per le lunghe e sembra non avere soluzione. Le parole del primo cittadino di Sesto: San Siro sì, San Siro no. Buttiamo giù lo stadio anzi è da tenere. Ristrutturiamolo o lasciamolo per i concerti., quando sembrava tutto pronto per il progetto nuovo c'è stato un brusco blocco nelle ultime ore. E così, in questi dubbi amletici, interviene, sindaco diche lancia la sua iniziativa a metà tra lae laper una situazione che sta andando davvero per le lunghe e sembra non avere soluzione. Le parole del primo cittadino di Sesto:

"Nell’anno in cui Sesto San Giovanni è Città Europa dello Sport, regalare il tempio del calcio sarebbe qualcosa che rimane a vita. Sarebbe Il regalo più bello che si possa fare alla Città. Ci stiamo lavorando, ma non dipende solo da noi. Per realizzare questo sogno bisogna essere in tre: il Comune (e da noi l’ok già ce l’hanno), la proprietà che deve mettere a disposizione l’area e le due società. Se alla proprietà va bene, restano le due società: la scelta è solo in capo a loro. Devono convincersi di superare il confine milanese in una logica internazionale di Città Metropolitana. Milano sta facendo passi da gigante in una logica internazionale. Se si ragionasse con questa logica internazionale anche per lo stadio, la soluzione sarebbe già pronta. In 13 minuti esatti da Sesto Rondò si arriva in Duomo con la Metropolitana, mentre in 15 minuti si arriva a Linate".

