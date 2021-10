Arturo Vidal, con una televisione privata che ha recuperato un video di una “notte brava” del giocatore dell'Inter prima del debutto in campionato contro il Genoa ( È tempo di pausa per le Nazionali e spuntano video compromettenti. È il caso di, con una televisione privata che ha recuperato un video di una “notte brava” del giocatore dell'prima del debutto in campionato contro il gara vinta dai nerazzurri 4-0 ). Dalle immagini del video pubblicato, si può notare un Vidal “sopra le righe” mentre sale prima in sella ad una moto e poi su una macchina fuoriserie. Il tutto concludendo con una capriola: un po' troppo per essere vicini al debutto in campionato. Per la cronaca, va ricordato, che quella partita Vidal l'ha giocata. È entrato nella ripresa ed ha anche segnato il gol del momentaneo 3-0 contro i rossoblu.

La stessa rete televisiva ha poi contattato l'Inter in serata per avere lumi su questo caso e per capire se la stessa società fosse al corrente di quanto accaduto con il suo tesserato. L'Inter ha “rassicurato” segnalando, appunto, che non si trattava di un episodio capitato negli ultimi giorni, ma bensì di prima dell'inizio del campionato. Si parla del 18 agosto, a tre giorni dall'esordio dell'Inter in Serie A. Ma, soprattutto, il club campione d'Italia in carica ha annunciato di aver già affrontato la questione con il giocatore che si è scusato per questo fuori pista.

