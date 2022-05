Josip Ilicic torna nella lista convocati di mister Gasperini, a 4 mesi dall'ultima volta. Una bella notizia per lui e tutti i tifosi dopo i recenti problemi personali dello sloveno. Contro l'Empoli avrà la possibilità di salutare al meglio l'Atalanta davanti al suo pubblico. Il 34enne lascerà infatti il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Il periodo difficile che lo ha accompagnato in questi ultimi due anni lo ha tenuto lontano dal campo per tutto il girone di ritorno. L'ultima presenza risale al 9 gennaio nel 6-2 esterno contro l'Udinese. L'ambiente atalantino rivolgerà il suo calore ad uno dei giocatori più iconici della fortunata epoca recente guidata da Gasperini. Non saranno, invece, a disposizione gli infortunati Toloi, Pezzella e Muriel, oltre allo squalificato Malinovskyi.

Gasp: "Ilicic? Si allena con la squadra ma ad oggi è improponibile"

