Ciro Immobile. Col gol al Torino, in extremis, a salvare la sua 25 gol in 28 presenze in campionato, mantenendo 30 gol in stagione su 37 presenze. E tornando al campionato, sono 180 i gol in carriera in Serie A, con Immobile che ha così raggiunto Quagliarella al 13° posto della classifica marcatori all-time. Per la cronaca, è il miglior bomber di “sempre” tra i giocatori ancora in attività. Aggiorniamo un po' le statistiche di. Col gol al Torino, in extremis, a salvare la sua Lazio dalla sconfitta interna , l'attaccante della Nazionale raggiunge quotain campionato, mantenendo il +2 su Vlahovic che aveva a sua volta salvato la Juventus nel tardo pomeriggio . Per Immobile, considerando tutte le competizioni, fannosu 37 presenze. E tornando al campionato, sono, con Immobile che ha così raggiuntoal 13° posto della classifica marcatori all-time. Per la cronaca, è il miglior bomber di “sempre” tra i giocatori ancora in attività.

Statistiche comunque importanti per un giocatore che è sempre molto discusso, almeno per il rendimento in campo europeo. Giusto per citare un'altra statistica, è il terzo giocatore nella storia del nostro campionato a segnare 25 gol in tre stagioni diverse dopo Gunnar Nordahl e Stefano Nyers. Però le critiche ci sono e c'è lo spettro che Immobile si voglia ritirare dalla Nazionale...

Le parole di Immobile

Partita difficile, dobbiamo migliorare l'approccio del secondo tempo. Anche oggi non è stato dei migliori e l'abbiamo pagato, per il resto se riuscivamo a portare lo 0-0 fino ai minuti finali magari il gol valeva la vittoria. C'è rammarico, ma abbiamo lottato con un avversario tosto. Il punto va bene così. Quando becchi una squadra che ti pressa in ogni zona di campo devi muoverti velocemente. Loro sono davvero tosti, sia fisicamente che tecnicamente. È stata dura, guardiamo avanti

180 gol in A: basta per zittire le critiche?

No, non bastano. Le critiche, come ho detto a Genova, fanno parte del calcio. Io le accetto, non accetto le cattiverie. Probabilmente qualcuno si diverte a farle. Io voglio meritare le critiche e gli elogi quando ci sono. Come tutti, quando fai questo sport. In Nazionale è amplificato, rimane il dispiacere per la mancata qualificazione al Mondiale, ma le responsabilità sono di tutti

Se sarò ancora in Nazionale?

Non lo so, devo ancora decidere

