Proseguono le indagini sulle ipotesi di falso in bilancio della Juventus. Controlli che servono per accertare l'accordo per il differimento del pagamento di quattro mensilità ai giocatori durante il periodo del lockdown e come la stessa Juventus l'ha segnalato nelle comunicazioni societarie. Verrà sentito anche il Presidente federale Gravina ma, dopo l'audizione di Dybala nei giorni scorsi, è stata sentita anche la madre-agente di Rabiot. La procuratrice del centrocampista bianconero ha avuto un'Audizione nel pomeriggio in Procura a Torino nell'ambito dell'inchiesta Prisma sui conti del club. È stata ascoltata per due ore e mezzo, con intervento concluso alle 17.30.

Perché si indaga sulla Juventus

La Procura sta indagando non sul fatto se i giocatori abbiano ricevuto o meno lo stipendio durante quei mesi, ma in che modo la Juventus ha trovato l'accordo con i tesserati per il differimento delle mensilità. Da segnalare che, al momento, non sono state trovate incongruenze rispetto alla documentazione sequestrata dagli inquirenti.

Ci saranno audizioni anche con Gravina e Sarri

Il primo giocatore ad essere ascoltato è stato Dybala, ma si sono già presentati anche Alex Sandro, Bernardeschi e il procuratore di Ramsey. Nel week end toccherà invece al Presidente federale Gabriele Gravina. Poi toccherà all'allenatore della Juventus nella stagione 2019-2020, Maurizio Sarri.

