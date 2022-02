Tanta paura per Ribery che, nella scorsa notte, ha fatto un brutto incidente in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, comune a quaranta chilometri da Salerno. L'attaccante che era in compagnia di un'altra persona, è finito a sbattere contro il palo di un semaforo riportando un trauma cranico. Immediati i soccorsi che hanno portato Ribery all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso e che, fortunatamente, hanno evidenziato un quadro della situazione piuttosto positivo che ha permesso al Numero 7 di essere dimesso.

Ribery è quindi a rischio per il big match contro Salernitana che vorrebbe mantenere la massima categoria. è quindi a rischio per il big match contro l'Inter di venerdì sera nella complicata corsa salvezza dellache vorrebbe mantenere la massima categoria.

Il comunicato del Club: "A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni".

