Tornao, forse, non se n'è mai andato definitamente dalla nostra Serie A ; la partita sotto la lente d'ingrandimento ècon i campani che hanno annunciato ben nove positività al virus dopo aver effettutato due giri di tamponi tra il weekend e i primi giorni di settimana. Il tutto sta venendo monitorano dall'che dovrebbe prendere una decisione a breve ed è probabile il. La Salernitana non scende in campo dalquando venne sconfitta dall' Inter , la successiva partita con l' Udinese venne rinviata rinviata a causa di un