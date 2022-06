Dopo la decisione della FIGC di presentare ricorso al TAR dopo la sentenza della Giustizia Sportiva sull'indice di liquidità, sentenza che aveva annullato l'indice di liquidità come requisito per l'ammissione ai prossimi campionati, la Lega Serie A si è espressa con un comunicato ufficiale, in cui ha reso noto tutto il suo stupore per la decisione presa dalla Federcalcio. Una decisione che potrebbe pesare sulla Lazio di Lotito...

Il comunicato della Lega Serie A

La Lega Serie A si dice molto stupita per la scelta della FIGC di ricorrere al TAR contro la decisione del massimo organo di giustizia sportiva in merito al sistema di licenze nazionali. Una scelta che dimostra totale indifferenza nei confronti dell’invito giunto da CONI e Governo (oltre che dalla stessa Lega Serie A) di sedersi a un tavolo e trovare una soluzione condivisa, ma che altresì contraddice quanto la stessa FIGC aveva fino a ieri sostenuto, ovvero di non appellarsi contro un dispositivo senza attendere la decisione con le relative motivazioni. Evidentemente alimentare un clima di litigiosità a scapito del dialogo è ritenuto più importante, per di più in una fase in cui, è sotto gli occhi di tutti, ben altre sarebbero le priorità su cui concentrarsi tutti insieme per garantire un futuro sostenibile al calcio italiano e, in particolare, alle nostre Nazionali

Il problema della Lazio di Lotito

Intanto, il TAR del Lazio ha fissato l'udienza collegiale che interverrà dunque sulla questione dell'indice di liquidità come vincolo per l'iscrizione al campionato. La decisione verrà presa il 21 giugno prossimo, proprio a 24 ore della scadenza della presentazione dell'ultima documentazione da parte dei club, documentazione che dovrà essere inviata entro la mezzanotte del 22 giugno. Secondo gli ultimi accertamenti della COVISOC, c'è solo un caso di mancato rispetto dell'indice di liquidità. Quello della Lazio di Lotito che deve ripianare lo squilibro col versamento di 2 milioni di euro. La decisione del TAR sarà dunque decisiva per far sì che Lotito debba intervenire a così poche ore dalla scadenza per sistemare i conti.

