Il Milan esce frastornato dal secondo match del girone di Champions League contro l'Atletico Madrid. Oltre agli zero punti in classifica, Stefano Pioli deve fare i conti con l'infermeria ultimanente molto affollata. La gara di San Siro ha portato un nuovo infortunio ad Alessandro Florenzi e il riacutizzarsi di un problema al ginocchio per Brahim Diaz. In vista della difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di domenica sera i rossoneri perdono dunque il terzino, monitorano le condizioni dell'ex Real, mentre dovrebbero recuperare Kjaer. Ibra, Krunic e Bakayoko torneranno dopo la sosta.

Florenzi out anche in Nazionale

Non c'è tregua per Alessandro Florenzi. Il terzino continua ad avere dolore al ginocchio sinistro. L'ex Roma e PSG aveva anche saltato la trasferta di La Spezia per lo stesso problema. Florenzi domani effettuerà una visita di controllo a Villa Stuart dal professor Mariani. Al momento le strade possibili sono due: un periodo di riposo per smaltire il dolore o un intervento in artoscopia. Oltre alla Serie A, l'ex giallorosso non partirà neanche per la Nazionale: per Mancini si tratta di una grave perdita, visto che mercoledì 6 ottobre ci sarà la sfida contro la Spagna nella semifinale di Nations League.

Le parole di Pioli su Brahim Diaz

"Soffre di una tendinite al ginocchio, ma è una cosa cronica. Ogni tanto ce l'ha, ci sta lavorando e si è riacutizzato nel secondo tempo. Spero che possa recuperare per domenica sera. Ora è necessario recuperare tutte le energie e finire bene prima della sosta. Mi auguro recupereremo giocatori".

