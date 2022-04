Un pareggio che fa male, perchè sa di sentenza: il risultato di Napoli-Roma si è fissato sull'1-1 finale , minando pesantemente le speranze scudetto della squadra partenopea. La squadra di Spalletti perde contatto con Milan e Inter, che ora distano rispettivamente 4 e 2 punti, con cinque giornate ancora da disputare. Ma il pareggio fa soprattutto male per il modo in cui è maturato: la zampata di El Shaarawy nei minuti di recupero ha privato la squadra azzurra di un successo cruciale.

La delusione si legge soprattutto negli occhi lucidi di Lorenzo Insigne a fine partita. La sua gara è stata un diabolico saliscendi di emozioni: dopo soli 10' il giocatore azzurro era corso sotto al curva, baciando lo stemma della sua città per il 120° gol in azzurro, un rigore da manuale depositato nell'angolino di Rui Patricio. 90' dopo, Insigne è stato ripreso completamente solo, a bordocampo, con lo sguardo a fissare il vuoto.

Prima un furioso calcio a delle bottiglie, poi la mesta camminata sotto la curva del Napoli, quasi a chiedere scusa per la prestazione e per la paura che sentiva in corpo in quel momento.

Lorenzo Insigne dopo Napoli-Roma 1-1 Credit Foto Getty Images

Insigne non ha trattenuto le lacrime, consapevole che quella sfumata al Maradona era l'ultima chance per lasciare un segno indelebile nella città prima della sua partenza per Toronto. E sebbene la matematica non condanni ancora le speranze scudetto del Napoli, gli sguardi di Insgine e compagni nel post-partita emettono un verdetto evidente...

