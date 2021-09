Le immagini e soprattutto l'audio dello Stadium hanno fatto venire i brividi ai tifosi di tutta Italia: ci riferiamo al video girato sui social del cosiddetto "tifoso juventino" che rivolge insulti razzisti aprima di Juventus-Milan ( qui la risposta del portiere rossonero ). Giovedì l'uomo è stato identificato: si tratta di un operaio veneto, che in passato era iscritto allo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Castagnaro (in provincia di Verona). Per lui, dopo l’identificazione della Digos, è scattata la. Inoltre, nei suoi confronti, è già scattata la prima sanzione per violazione del regolamento interno all’Allianz Stadium con conseguente Daspo. Il quotidiano locale "La Voce di Rovigo" ha raccolto la testimonianza del diretto interessato, che si è detto profondamente dispiaciuto per l’accaduto: