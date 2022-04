Robin Gosens rischia proprio di non parteciparci a causa di un affaticamento all'adduttore. Stamattina il tedesco non si è allenato a scopo precauzionale, non ha fatto né farà esami strumentali e se domani si sentisse bene potrebbe lavorare con i compagni. Difficilmente però Inzaghi correrà il rischio. In primis perché Gosens ha già saltato buona parte della stagione per un guaio muscolare ben più grave, anche se in un'altra parte della gamba (quadricipite); e poi perché in quel ruolo c’è pur sempre l’ottimo Perisic, anche quest’anno protagonista di un’eccellente stagione. Insomma, Gosens out e Perisic in sembra il responso. E’ diventata davvero decisiva la sfida di mercoledì sera a Bologna per l’Inter, che dalla vittoria allo Juventus Stadium ha infilato una striscia importante. Striscia che i nerazzurri provano a dar seguito al Dall’Ara, dove con 3 punti opererebbe il sorpasso in vetta sul Milan . E riguardo alla partita di Bologna in casa Inter particolare attenzione c’è per il bollettino medico. Sembrava che la trasferta in Emila potesse essere l’occasione giusta per l'esordio da titolare, invece. Stamattina il tedesco non si è allenato a scopo precauzionale, non ha fatto né farà esami strumentali e se domani si sentisse bene potrebbe lavorare con i compagni. Difficilmente però Inzaghi correrà il rischio. In primis perché Gosens ha già saltato buona parte della stagione per un guaio muscolare ben più grave, anche se in un'altra parte della gamba (quadricipite); e poi perché in quel ruolo c’è pur sempre l’ottimo Perisic, anche quest’anno protagonista di un’eccellente stagione.

Out Vidal e Caicedo, il resto ok

Diversa la questione di Vidal e Caicedo, che sicuramente non ci saranno a Bologna. Il centrocampista cileno è tornato sul campo dopo la distorsione alla caviglia rimediata nel derby di martedì. Vidal al Dall'Ara non ci sarà ma lo staff medico lavora per rimetterlo a disposizione di Inzaghi per Udinese-Inter dal primo maggio. Caicedo invece aveva saltato la Roma per una sindrome gastrointestinale e non allenandosi da tre giorni non verrà convocato. Sul resto Inter al completo e in evidente ripresa da qualche settimana dal punto di vista fisico, come dimostrano le prestazioni soprattutto di Barella, per lungo periodo appannato, e adesso di nuovo protagonista, come nel match con la Roma.

Inzaghi: "Arbitri? Gli episodi alla fine si compensano"

