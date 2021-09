Pausa Nazionali ormai - quasi - alle spalle e in casa Inter è già tempo di mettersi al lavoro per trovare l'accordo per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, ormai perno del centrocampo nerazzurro e in scadenza nel giugno 2022. Ormai da giorni, infatti, è arrivato a Milano anche il padre e agente del croato, Ivan, pronto ad incontrare nei prossimi giorni la dirigenza nerazzurra per provare a trovare l'accordo giusto per il rinnovo di contratto. Lo stipendio attuale di Brozovic è di 3,5 milioni a stagione, la nuova richiesta si aggirerebbe intorno ai 5,5, per un accordo molto simile a quello che ha legato Calhanoglu al club nerazzurro nella scorsa estate. Le parti sono pronte ad avvicinarsi una volta per tutte e raggiungere un accordo, con la volontà di entrambe di continuare insieme che sembra essere chiara.

