Financial Times, Alessandro Antonello ha voluto rassicurare tutti sull'impegno a lungo termine di Zhang all'Inter. Il gruppo Suning, infatti, nonostante le cessioni importanti fatte in estate ( Intervistato dalha voluto rassicurare tutti sull'impegno a lungo termine diall'Inter. Il gruppo Suning, infatti, nonostante le cessioni importanti fatte in estate ( Lukaku e Hakimi ), non ha nessuna intenzione di cedere il club ad altri. Nel corso degli ultimi mesi, sono state tante le notizie di fondi interessati a rivelare la società nerazzurra, ma Zhang vuole continuare il suo percorso all'Inter.

Suning considera una cessione dell'Inter?

No, no, no. L'azionista è impegnato in investimenti a lungo termine nel club

I fondi nel calcio

Potrebbe essere una strada, ma non è l'unica. Potrebbero essere i fondi o potrebbe essere qualcos'altro, la cosa più importante è avere qualcuno che ci supporti in una nuova Governance e crei valore aggiunto per la Serie A in futuro

Obiettivo, migliorare il calcio italiano

Dobbiamo essere stimolati dal miglioramento della Premier League per lavorare molto e recuperare il gap. Un equilibrio competitivo è l'essenziale per mantenere alto l'interesse dei tifosi

