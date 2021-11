Alessandro Antonello, AD dell'Inter, interviene a "Tutti convocati", trasmissione di Radio24, su alcune situazioni che si sono create come la futuribilità del progetto Inter, nuovo stadio: "Mi rifaccio alle dichiarazioni del presidente Zhang: il progetto è a medio-lungo termine, al di là dei rumors. Dispiace la diffidenza continua rispetto al club, lo sforzo della società è dimostrato dai fatti e dagli investimenti - riporta Sportmediaset.it - In un periodo di estrema difficoltà siamo stati in grado di trovare sponsorizzazioni importanti. Stiamo siglando accordi commerciali significativi, brand, la società e i risultati fanno sì che l'Inter sia ancora molto attrattiva. Interspac? Qualsiasi progetto arrivi dai tifosi è tenuto in considerazione, in questo momento Interspac è reputato non ancora idoneo". Sulla graduale riapertura degli stadi: "La situazione è migliorata con il 75% dei tifosi negli impianti, ci auguriamo la situazione possa migliorare quanto prima e riavere al più presto il 100%". , AD dell'Inter, interviene a "Tutti convocati", trasmissione di Radio24, su alcune situazioni che si sono create come la futuribilità del il rinnovo di Marcelo Brozovic e ilSulla graduale

Antonello spiega poi la situazione del nuovo stadio: " Nel 2027 la data di inaugurazione? Ad oggi se non incorriamo in intoppi particolari è ancora l'obiettivo. La fase 2 inizierebbe dal 2027 in avanti, l'obiettivo primario è arrivare il prima possibile al nuovo stadio. Inter e Milan stanno collaborando e collaboreranno, il derby è stato di altissimo livello. Dietro c'è un lavoro delle due società con comunità di intenti unica, far tornare i due club a primeggiare a livello europeo e per questo è importante lo stadio". E sul rinnovo di Brozovic:

Il rapporto coi nostri giocatori è ottimo, Marcelo è pedina strategica per noi.

Chiude sulla lotta scudetto: "Napoli e Milan sono forti, è un campionato vincente e da tifoso mi auguro che noi interisti possiamo ben figurare con la squadra che abbiamo, siamo qui per cercare di fare il meglio per i nostri tifosi".

