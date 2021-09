Conte è andato via dall'Inter? Un divorzio (quasi) Calcio e Finanza. Perchéè andato via dall'? Un divorzio (quasi) clamoroso al termine della stagione 2020-2021 che ha rivisto i nerazzurri tornare a vincere il campionato di Serie A proprio grazie al lavoro del tecnico pugliese. Mercato, ridimensionamento della società e obiettivi: questi sono stati alcuni dei punti cardine per dire addio a Conte e ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la stessa Inter con il verbale dell'Assemblea dei soci, andata in scena lo scorso 8 luglio. Uno dei soci aveva richiesto dei dettagli circa la buonuscita riconosciuta a Conte. Ecco le risposte su quel verbale, preso in visione dal sito

La risposta di Marotta nel verbale

Risponde il Chief Executive Officer Sport, Giuseppe Marotta, il quale informa che al termine della scorsa stagione la Società e l’allenatore si sono incontrati, e hanno preso atto di alcune diverse visioni circa il progetto tecnico per il futuro della Società; pertanto, le parti hanno deciso di comune accordo di risolvere il reciproco rapporto di lavoro. Nel contesto di tale accordo, come accade tipicamente nel mercato di riferimento, la Società ha riconosciuto all’allenatore un importo (pari a circa la metà del compenso previsto dal contratto di lavoro per la stagione 2021/2022), al fine diremunerare gli impegni assunti dall’allenatore nel contesto della risoluzione contrattuale

Nulla di cui non eravamo già a conoscenza, vien da dire. Ma adesso abbiamo a disposizione il documento ufficiale che attesta il perché dell'addio tra le due parti, con Conte che ha lasciato nonostante fosse diventato - di nuovo - Campione d'Italia.

