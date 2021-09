Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Atalanta (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 6^ giornata di Serie A arbitrato dal signor Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Prenna, quarto uomo Abisso, Var Aureliano, Avar Ranghetti. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.

La moviola LIVE di Inter-Atalanta 2-2

- 84' RIGORE PER L'INTER! Su un cross dalla destra di Dumfries, Demiral nel tentativo di anticipare Dzeko salta col braccio largo e colpisce il pallone togliendolo dalla portata del bosniaco. Maresca inizialmente non ferma il gioco ma viene richiamato dal VAR Aureliano e senza bisogno di rividere le immagini in tv ma solo col silent check, concede un rigore netto, fallito da Di Marco (pallone sulla traversa).

- 88' GOL DEL 2-3 ANNULLATO A PICCOLI! Pochi istanti dopo l'errore dal dischetto, l'Atalanta trova il gol vittoria in pieno recupero con il neoentrato Piccoli, sembra tutto regolare nello svolgimento dell'azione ma il VAR cancella la rete dell'attaccante orobico e assegna corner alla Dea perché in precedenza il pallone era uscito nonostante il tentativo di salvataggio di Handanovic con i piedi. Un mancato salvataggio che grazia la squadra di Inzaghi.

