Inter-Atalanta, match valido per la 6a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Meazza di Milano, sabato 25 settembre alle ore 18.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Correa, Eriksen, Sensi, Vidal

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Muriel, Pessina

Inter-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

La sfida Inter-Atalanta verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

121a sfida tra Inter e Atalanta in Serie A: il bilancio sorride alla formazione meneghina che ha ottenuto il successo in 64 occasioni a fronte delle 24 vittorie dei bergamaschi – completano 32 pareggi.

L’Inter ha perso solo una delle ultime nove sfide contro l’Atalanta in Serie A (4V, 4N), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel periodo.

L’Atalanta ha perso cinque delle ultime sette trasferte contro l’Inter in Serie A (2N), con un punteggio complessivo a sfavore di 14-2.

Nelle due passate stagioni l'Inter non ha mai perso contro l'Atalanta in Serie A (2V, 2N): i campioni d'Italia in carica sono l'unica squadra che la Dea non è riuscita a battere nel periodo nel massimo campionato.

L'Inter è la squadra che nell'anno solare 2021 ha vinto più partite in casa nei maggiori cinque campionati europei (14) - nel parziale 46 gol per i nerazzurri, una media di 3.3 ad incontro.

Dopo i successi contro Torino e Salernitana, l'Atalanta potrebbe iniziare un campionato di Serie A con tre successi nelle prime tre trasferte stagionali per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2019/20.

Dovesse vincere, l’Atalanta arriverebbe a quattro successi, eguagliando il proprio miglior risultato nelle prime sei giornate, già ottenuto cinque volte, di cui due nelle ultime due stagioni.

La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A con l’Inter per Stefan de Vrij, che potrebbe diventare il quinto nerazzurro a tagliare questo traguardo dal 2018/19 ad oggi (sua stagione d’esordio con questa maglia), dopo Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Lautaro Martínez e Milan Skriniar.

Alessandro Bastoni ha fatto il suo esordio in Serie A proprio con la maglia dell’Atalanta e sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, in occasione del match vinto dai bergamaschi per 1-0 contro la Sampdoria nel gennaio 2017.

Josip Ilicic ha messo a segno il suo primo gol in Serie A proprio contro l’Inter, nel settembre 2010 quando vestiva la maglia del Palermo.

