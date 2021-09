L'Inter risponde presente e lo fa ad alta voce. Il Bologna di Mihajlovic, arrivato a San Siro con gli stessi punti (7) dei nerazzurri, viene travolto dalla formazione di Inzaghi: 6-1. Il miglior modo per ripartire dopo la sconfitta contro il Real Madrid e il precedente pareggio sul campo della Sampdoria. Festa nerazzurra: Lautaro apre al 6', prima dell'intervallo vanno a segno Skriniar e Barella. Lampi di grande Dumfries, autore dell'assist per il Toro e protagonista del terzo gol. Nella ripresa c'è gioia anche per Vecino e Dzeko (grande doppietta), entrato al 29' al posto di Correa. Nel finale segna Theate. E' l'infortunio del Tucu la nota negativa del pomeriggio interista: trauma contusivo al bacino. In attesa di sapere cosa ne sarà dell'argentino, Inzaghi si gode la sua Inter.

Il tabellino

INTER-BOLOGNA 6-1 (primo tempo 3-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (67' Ranocchia), Bastoni (74' Kolarov); Dumfries, Barella, Brozovic (74' Gagliardini), Vecino, Dimarco; Lautaro (67' Sanchez), Correa (29' Dzeko). All. S. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (74' Theate), Medel, Bonifazi, Hickey (56' Dijks); Dominguez (69' Van Hooijdonk), Svanberg (56' Barrow); Skov Olsen, Soriano, Sansone (56' Vignato); Arnautovic. All. Mihajlovic

Gol: 6' Lautaro (I), 31' Skriniar (I), 34' Barella (I), 55' Vecino (I), 63' Dzeko (I), 68' Dzeko (I), 86' Theate (B)

Assist: 1-0 Dumfries (I), 2-0 Dimarco (I)

Ammoniti: De Silvestri (B), Hikcey (B), Dijks (B)

La cronaca in 10 momenti chiave

6' GOL DI LAUTARO - Contropiede nerazzurro, Vecino fa correre Dumfries che punta Hickey e mette in mezzo un pallone basso: il Toro arriva sul secondo palo e spinge in rete.

19' DOPPIA OCCASIONE BOLOGNA - Soriano calcia di sinistro in contropiede, Handanovic dice di no. Sansone calcia dal dischetto, pallone largo di poco.

25' PROBLEMI PER CORREA - A terra il Tucu, dentro i soccorsi. Trauma contusifo al bacino.

31' GOL DI SKRINIAR - Raddoppio nerazzurro, gol fotocopia del primo contro il Genoa: angolo questa volta di Dimarco, lo slovacco stacca al centro dell'area e trafigge Skorupski.

34' GOL DI BARELLA - Dilagano i nerazzurri, parte ancora tutto da Dumfries in contropiede: scambio con Dzeko e palla dentro come per Lautaro, rimpallo in area con il pallone che rimbalza sul centrocampista e si insacca.

50' LAUTARO SPACCA LA TRAVERSA - Dumfries sfonda ancora sulla destra e mette a rimorchio per il Toro: botta di prima e pallone sulla traversa piena.

55' GOL DI VECINO - Poker nerazzurro! Contropiede guidato da Dimarco, palla dentro l'area di rigore con un paio di lisci: l'uruguayano se la ritrova sul secondo palo e non può sbagliare.

63' GOL DI DZEKO - Il Bologna sta facendo acqua da tutte le parti, gioia anche per il bosniaco: Bonifazi va completamente a vuoto, Dzeko controlla e con la punta trova un gran gol.

68' GOL DI DZEKO - Doppietta, che magia del bosniaco! Il numero 9 nerazzurro trova l'incrocio da posizione defilata, dalla linea di fondo.

86' GOL DI THEATE - Stacco sul secondo palo, perso da Dumfries: Handanovic bucato.

Il migliore

Edin DZEKO - Prende il posto di Correa e incanta San Siro. Doppietta da grande attaccante e giocate continue per i compagni.

Il peggiore

Kevin BONIFAZI – Fa acqua da tutte le parti, come tutto il Bologna. Dopo qualche buon intervento in avvio, non ne fa una giusta.

