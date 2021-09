Inter-Bologna, partita valida per la 4a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Meazza di Milano sabato 18 settembre alle ore 18.00

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa. All. S. Inzaghi

Champions League Inter-Real 0-1, 5 verità: Rodrygo bestia nera, i cambi di Inzaghi... 7 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Sensi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kingsley, Schouten

Inter-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Inter-Bologna verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato contro il Bologna, ma non ottiene tre successi consecutivi in Serie A contro gli emiliani addirittura dal 2010, quando in panchina c’era José Mourinho.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime nove trasferte di Serie A sul campo dell’Inter (2N, 3P): dal campionato 2011/12 ad oggi, solo la Juventus (cinque) ha ottenuto più successi al Meazza contro i nerazzurri rispetto alla formazione emiliana (quattro, appunto).

Il Bologna ha trovato la via del gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A sul campo dell’Inter (14 reti in totale): è la formazione di Serie A che vanta la striscia aperta più lunga con almeno un gol all’attivo al Meazza contro i nerazzurri dal 2010/11 ad oggi.

L’Inter ha vinto le ultime 17 partite interne di campionato, solo tre squadre nella storia della Serie A hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga: il Torino nel 1948 (21), il Milan nel 1950 (19) e la Juventus nel 2014 (25) e nel 2017 (33).

L’Inter ha segnato almeno due gol in ognuna delle ultime otto giornate di Serie A: non arriva a nove gare di campionato di fila con almeno due reti all’attivo da febbraio 2007 (10 in quel caso).

Il Bologna è reduce da tre pareggi in trasferta consecutivi: non arriva a quattro di fila fuori casa in Serie A da dicembre 2008, quando in panchina c’era proprio Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna, che ha eguagliato la sua miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (sette punti nelle prime tre come nel 2019/20 e nel 2002/03), non ottiene almeno tre vittorie nelle prime quattro giornate di massimo campionato dal 2001/02.

Dall’inizio della scorsa stagione (2020/21) Federico Dimarco ha messo a segno sei reti in Serie A (cinque con il Verona e uno con l’Inter): tra i difensori dei top-5 campionati europei, in questo intervallo temporale, hanno fatto meglio di lui soltanto Gosens (11), Hakimi (otto) e Theo Hernandez (sette).

Tra Inter (tre presenze da subentrato nella stagione 2009/10) e Bologna (tre presenze da titolare in quella corrente) Marko Arnautovic è ancora imbattuto in Serie A: per lui cinque vittorie e un pareggio in sei gare giocate.

Solo contro la Roma (sei) Lautaro Martinez ha disputato più gare di Serie A senza mai trovare il gol che contro il Bologna (cinque); e solo contro la Juventus (quattro) l’argentino ha perso più partite che contro gli emiliani (due) nel massimo campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 4a giornata di Serie A

Champions League Inter-Real Madrid 0-1, pagelle: bene Skriniar e Brozovic, male Correa 19 ORE FA