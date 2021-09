Torino-Crotone, match della Xa giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 0-0. (se invece ci sono marcatori inserire chi ha segnato, se ci sono state espulsioni o comunque cose eclatanti come rigori sbagliati, traverse/pali etc)

Le parole del Sindaco Sala

È categorico, a Milano due stadi da calcio non potranno esserci. Quando va bene, San Siro costa una decina di milioni di euro l’anno tra gestione e manutenzione, per farci qualche concerto d’estate o nella speranza che ci giochi la Nazionale

Se vinceremo le elezioni rincontreremo le squadre, e il dibattito sarà sul restante 55% di finanziamento. Abbiamo fatto passi avanti negli ultimi mesi, non si può tornare indietro

Il tempo stringe, vien da dire. Perché uno stadio non si fa un due-tre giorni, ma ci vogliono anni e ancora non c'è il progetto approvato per il nuovo San Siro. Quando Inter e Milan avranno la loro nuova casa?

