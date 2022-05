Dalla grande paura alla grande gioia. Dall'incubo di veder svanire qui ogni sogno Scudetto alla certezza di un primo posto, ancorché momentaneo, destinato a portare parecchia pressione sulle spalle del Milan. L'Inter vince, ed è qualcosa che ci si poteva aspettare. Quel che in pochi avevano previsto è il clamoroso svolgimento della gara di San Siro, con i nerazzurri che si impongono per 4-2 dopo essere andati sotto di due reti in meno di mezz'ora ( più un'altra rete annullata a Zurkowski ). Segna Pinamonti, poi segna anche Asllani. Da non crederci. Ma è in quel momento che l'Inter inizia a far sul serio. Sputa fuoco, mette in campo energie che ha e pure quelle che non ha. E prima dell'intervallo ha già rimesso le cose a posto, con un'autorete di Romagnoli e poi con Lautaro Martinez. Nella ripresa è lo stesso Lautaro a completare la rimonta al termine di una pressione feroce nell'area dello stoico Vicario. Nel recupero, infine, ecco anche il definitivo poker di Alexis Sanchez. E dunque, Inter momentaneamente prima. E Milan che giocoforza dovrà fare risultato a Verona nel posticipo di domenica sera. La lotta per il primato continua.