La Fiorentina complica ulteriormente la corsa scudetto dell'Inter. I nerazzurri non vanno oltre l'1-1 a San Siro: vantaggio di Torreira e pareggio immediato di Dumfries, tutto in avvio di secondo tempo. Per la formazione di Simone Inzaghi è il secondo pareggio consecutivo in campionato dopo quello sul campo del Torino. La Fiorentina gioca alla pari: ottimo approccio dei toscani, ma nel primo tempo le grandi occasioni ce le hanno i nerazzurri. In avvio di ripresa botta e risposta, poi l'Inter si vede togliere giustamente un rigore con l'on field review e nel finale ha la palla della vittoria, ma la conclusione di Sanchez viene deviata da Biraghi. L'ultima chance è però viola: contropiede di Ikoné, Handanovic dice di no nel recupero.

Il tabellino

INTER-FIORENTINA 1-1 (primo tempo 0-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni (80' Dimarco); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal (90' Caicedo), Perisic (80' Gosens); Dzeko (74' Correa), Lautaro (74' Sanchez). All.: Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Milenkovic (90' Quarta), Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez (90' Callejon), Piatek (90' Cabral), Saponara (73' Ikoné). All.: Italiano.

Gol: 50' Torreira (F), 55' Dumfries (I)

Assist: Gonzalez (F), Perisic (I)

Ammoniti: Milenkovic (F), Saponara (F), D'Ambrosio (I)

La frustrazione di Hakan Calhanoglu, Inter-Fiorentina, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

21' OCCASIONE FIORENTINA - Pessima palla persa da Dzeko sulla trequarti, Nico Gonzalez ha spazio per calciare ma colpisce Skriniar! Poi Vidal mura su Saponara.

32' VIDAL, CHE OCCASIONE - Palla di Dumfries, il cileno calcia al volo, in acrobazia, da pochi passi ma colpisce malissimo! Pallone in curva.

37' TERRACCIANO SU DZEKO - Barella cerca il bosniaco, pallone deviato: l'ex Roma ci arriva in allungo sull'uscita del portiere viola, che si oppone.

40' ANNULLATO IL GOL DI LAUTARO - Dumfries calcia, deviazione e stoccata del Toro a porta vuota. Ma è offside.

47' CHE OCCASIONE PER L'INTER - Palla persa dalla Fiorentina, Vidal calcia: Terracciano respinge. Poi arriva Barella, controllo e destro alto.

50' GOL DI TORREIRA - Palla bassa dalla destra, inserimento del centrocampista che di prima fulmina Handanovic.

55' GOL DI DUMFRIES - Perisic crossa dalla sinistra, l'olandese stacca e batte Terracciano.

65' TOLTO IL RIGORE ALL'INTER - Lautaro giù in area: Chiffi fischia rigore, ma poi cambia idea con l'on field review. E' l'interista a colpire Venuti.

89' OCCASIONE PER SANCHEZ - Conclusione a botta sicura del cileno, deviazione e palla in angolo.

93' OCCASIONE PER IKONE - Contropiede della Fiorentina, Handanovic salva.

MVP

Gaetano CASTROVILLI – Un primo tempo non brillantissimo nel senso di operare tecnicamente la scelta, che concettualmente invece è sempre giusta. Nella ripresa sale, diventando un punto fermo della Fiorentina. Dal suo piede nasce l’imbucata che porta al gol.

Fantacalcio

PROMOSSO: Nico Gonzalez. Sottoporta non sarà freddissimo, ma quante giocate e quanti buoni dribbling. Suo l'assist per il gol di Torreira (ovviamente promosso anche quest'ultimo).

BOCCIATO: Calhanoglu. Brutta partita. Mai incisivo, tanti palloni persi.

Le pagelle

