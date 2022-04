Impegno importantissimo per l'Inter che vuole sfruttare il passo falso del Milan di lunedì contro il Bologna per mettere pressioni nella corsa allo Scudetto. Nerazzurri senza Lautaro per squalifica post-diffida. Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Igor Tudor per il match in programma a San Siro alle 18.

Inter-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa, Dzeko. All. Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All. Tudor

ARBITRO: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

