sette punti in sette partite di questo scorcio ansimante e frenante. C’è un problema all’Inter, nessun dubbio su ciò, che nemmeno il recupero di Bologna (Lega, dicci quando, quando, quando) riesce più a mascherare. La classifica impone una schietta riflessione: Milan 66, Napoli 63, Inter 60 (o, al massimo, 63). I tre minuti di Olivier Giroud e l’uno-due del Liverpool hanno rigato certezze granitiche. Una squadra di cartello si rialza. L’Inter ci sta provando. Si è aggrappata alle corde, contenderà la semifinale di Coppa Italia al Milan, partendo dallo 0-0 dell’andata, ma sul fronte Scudetto deve riafferrare il destino, il pronostico. Alla ripresa, dopo le nazionali, si va allo Stadium: Juventus-Inter. Polvere di stelle, polvere da sparo. Dalla rampa delle otto vittorie aidi questo scorcio ansimante e frenante. C’è un problema all’Inter, nessun dubbio su ciò, che nemmeno il recupero di Bologna (Lega, dicci quando, quando, quando) riesce più a mascherare. La classifica impone una schietta riflessione: Milan 66, Napoli 63, Inter 60 (o, al massimo, 63). I tre minuti di Olivier Giroud e l’uno-due del Liverpool hanno rigato certezze granitiche. Una squadra di cartello si rialza. L’Inter ci sta provando. Si è aggrappata alle corde, contenderà la semifinale di Coppa Italia al Milan, partendo dallo 0-0 dell’andata, ma sul fronte Scudetto deve riafferrare il destino, il pronostico.

Inzaghi, dalla perfezione ai primi errori

Ecco: proprio il 2-1 a Madama in Supercoppa, il 12 gennaio scorso, aveva contribuito a rendere la saga interista quasi irresistibile. Invece no. L’assenza di Marcelo Brozovic spiega molto, non tutto. Ci mancherebbe. Definirlo insostituibile, in un regime governato dal «giuoco», sembra quasi un’eresia. Non so se ci avete fatto caso, ma sul carro di Simone Inzaghi c’è gente che comincia a darsi di gomito. Zitta zitta, con il passamontagna, per non dare nell’occhio. Simone: colui che, scritto dalla maggioranza rumorosa - quorum ego - aveva «liberato» la manovra dalle catene e dai martelli di Antonio Conte. Era l’Inter sbarazzina, precisina, frizzantina. Romelu Lukaku, un rimpianto sbiadito; Achraf Hakimi, un oplita surrogato dall’arroganza fisica di Denzel Dumfries.

Credo che Inzaghino abbia commesso un solo grande errore: tra titolari e riserve - per infortuni, convinzione e convenzione - ha creato una barriera troppo profonda. Avrebbe dovuto mescolare di più le formazioni, a costo di rimetterci qualcosa sul piano della fluidità. Siamo tutti uguali davanti a Dio e, nei Paesi più fortunati del nostro, davanti alla legge. Non nello sport. Ma a volte bisogna rischiare.

Il calo della squadra

A patto che la vecchia guardia suoni la sveglia. Ha perso l’allegria di sentirsi non semplicemente forte, ma la più forte, come la critica indicò all’indomani della fuga di Cristiano Ronaldo. Inoltre, stanno venendo fuori i valori «netti» di alcuni giocatori, Hakan Calhanoglu, nei panni di trequartista di vocazione o di regista d’emergenza, e Lautaro Martinez su tutti, mentre altri hanno avuto flessioni assortite: penso a Nicolò Barella, Edin Dzeko, Alessandro Bastoni. Gli spareggi mondiali di prossimo «conio» sono sentenze capitali: condizioneranno umori e furori. L’Inter può ribaltare il tavolo, certo.. Ha perso l’allegria di sentirsi non semplicemente forte, ma la più forte, come la critica indicò all’indomani della fuga di Cristiano Ronaldo. La Fiorentina ha messo a nudo una pesantezza di idee che il fisico, la volontà e le risorse non nascondono più.

Di una cosa vi prego: non si faccia dell’allenatore il capro espiatorio. E’ il campo che determina, e in campo vanno i giocatori. Simone non era l’inventore del calcio a dicembre, quando surclassò la Roma di José Mourinho, e non è un pirla adesso. Beppe Marotta lo sa. E lo aiuterà.

