Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi si è prestato ad un simpatico siparietto con le fotografie dei suoi Intervenuto ai microfoni dellasi è prestato ad un simpatico siparietto con le fotografie dei suoi calciatori. Di seguito, alcune delle risposte più interessanti dati del tecnico dei nerazzurri.

Su Barella

Grandissimo giocatore ma anche grandissime qualità come ragazzo, lo dimostra il rinnovo di contratto. Diventerà una bandiera dell’Inter perché sente la maglia dell’Inter addosso.

Su Dimarco

Lo chiamo Dimash come lo chiamano molti suoi suoi compagni. Mi interessava conoscerlo, è stata una grande scoperta e rivelazione. È un giocatore molto tecnico e intelligente, capisce il gioco e la posizione nel migliore dei modi.

Su Lautaro Martinez

È un giocatore completo, sente le responsabilità. Sa di essere uno dei leader di questa Inter. Ha fatto un girone d’andata molto importante, undici gol. Dà sempre tutto in campo, si arrabbia se viene tolto prima o se non è impiegato dall’inizio.

Su Dzeko

Quando è successa la questione Lukaku il primo nome che ho fatto al direttore dopo 5’ è stato quello di Edin. Mi hanno risposto che con loro sfondavo una porta aperta e che lo stava cercando già da 2 anni.

Su Calhanoglu

È il giocatore che quando è successo quello che è successo con Eriksen, dopo un paio di giorni con Ausilio e Marotta abbiamo pensato subito a lui. Ricordo che ero in vacanza tre giorni a Ponza con degli amici, moglie e figli. È stato più il tempo che sono stato al telefono con Hakan che con i miei familiari, ma in quel momento era il giocatore ideale per il mio modo di vedere calcio e per sostituire Eriksen nella nostra Inter e nella mia testa.

