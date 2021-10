Domenica alle 20:45 a San Siro va di scena Inter-Juventus , il match più succoso della nona giornata di Serie A 2021-22. Gli impegni in Champions League delle due compagini, che hanno fruttato una vittoria a entrambe rispettivamente contro Sheriff (3-1) Zenit (1-0), avranno lasciato scorie nelle gambe dei protagonisti? E ancora, chi è più in forma? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Simone Inzaghi o di quella di Massimiliano Allegri, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Handanovic vs Szczesny 2

Il "momento più brutto" sembra essere passato per entrambi: ma mentre il portiere polacco si è smarcato ormai definitivamente da un inizio di stagione da dimenticare (con 4 clean sheet consecutivi), lo sloveno ha ancora qualcosa da farsi perdonare sui singoli episodi, vedi il gol su punizione subito contro lo Sheriff.

Serie A Allegri: "Inter favorita per lo Scudetto. Dybala a disposizione" 21 ORE FA

Mattia De Sciglio, Wojciech Szczesny, Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci si abbracciano alla fine di Zenit-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Skriniar vs Danilo 1

"Stiamo subendo qualche gol di troppo, dobbiamo migliorare": Skriniar parla da leader e tale è diventato nella difesa dell'Inter. Nello scontro diretto a distanza con Danilo (anche con ruoli leggermente diversi visto che il modulo cambia) parte avantaggiato, soprattutto visto che nelle ultime partite De Sciglio ha preso il sopravvento nel suo ruolo.

de Vrij vs Bonucci X

Una "certezza nel cuore della difesa nerazzurra" contro il timoniere arretrato della Vecchia Signora: confronto difficile al netto della ottima prestazione dell'olandese (con tanto di gol) contro lo Sheriff e alle ultime uscite senza macchie del difensore azzurro, fautore insieme ai suoi compagni di squadra delle ultime prestazioni illibate della Juventus.

L'esultanza di de Vrij dopo il gol in Inter-Sheriff Tiraspol - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Bastoni vs Chiellini 2

I due difensori della Nazionale arrivano relativamente freschi alla supersfida di domenica: il primo è entrato nella ripresa del match di Champions (dal 53'), il secondo è stato completamente a riposo proprio in vista del big match con l'Inter. Tra i due preferiamo il secondo se non altro perché è avvezzo a questo tipo di battaglie.

Darmian vs Cuadrado 2

Il laterale nerazzurro si sta ben comportando sulla sua fascia di competenza (meglio di Dumfries senza dubbio) e ha riposato in Champions, dall'altra parte Cuadrado ha una marcia in più e poi ha un Danilo a guardargli le spalle, quindi di fatto ha "licenza di attaccare". Questo nella sua testa potrebbe fare la differenza.

Barella vs Bentancur 1

A volte è così semplice affidarsi ai numeri: guardando quelli di Barella ci accorgiamo che in questo avvio di stagione ha segnato un gol e servito 6 assist in 8 partite di campionato. Dall'altra parte, Bentancur continua a balbettare in fase di costruzione di gioco. Il dado è tratto in favore del portentoso nerazzurro.

Brozovic vs Locatelli 1

Il ruolo di geometra in mezzo al campo ormai Brozovic lo ha nel sangue, mentre Locatelli se lo è dovuto cucire addosso un po' a forza: al momento preferiamo il croato, sia per costruzione che per visione e passaggi. Il "Loca" proverà a rispondere con tiri da fuori e qualche inserimento.

Vidal vs Bernardeschi X

Se d'ora in avanti si rivedrà il Vidal ammirato in Champions, allora certamente sarà un innesto non indifferente per Simone Inzaghi: i dubbi però rimangono e li dovrà fugare proprio contro la "sua" Juventus. Bernardeschi? Deve trovare continuità sui 90' nel suo rendimento, punta su uno dei suoi sprazzi istrionici per far male agli avversari. X.

Federico Bernardeschi (Zenit-Juventus) Credit Foto Getty Images

Perisic vs Alex Sandro 1

Il croato è in un ottimo momento di forma e lo dimostra la partita sfortunata ma incisiva contro lo Sheriff: sfiora più volte gol ed è sempre nel vivo del gioco, anche se cambia ruolo. Meglio di Alex Sandro insomma, il quale certamente non è nel suo miglior periodo per brillantezza e forma fisica.

Lautaro Martinez vs Chiesa X

Gli occhi di tutti sono puntati su di loro, ovviamente: se l'argentino è stato più continuo in zona-gol (5 in campionato finora), l'attaccante bianconero è invece il "giocatore da cavalcare" per antonomasia. Lautaro è una macchina da reti, e lo ha dimostrato anche con l'Argentina, a Chiesa invece, soprattutto in assenza di Dybala (che non partirà dall'inizio), va il carico offensivo dei bianconeri. Sfida nella sfida.

L'esultanza di Dzeko con Skriniar dopo il gol in Inter-Sheriff Tiraspol - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Dzeko vs Morata 1

Confronto impari, almeno fino a questo momento: 7 reti stagionali (6 in campionato) per il bosniaco, che ha marcato anche in Champions, 3 soli per lo spagnolo, che si è anche dovuto fermare per infortunio. Se Dzeko è nel vivo del gioco e produce occasioni oltre che concluderle, Morata deve ancora trovare il giusto feeling con i compagni d'attacco.

Da Dzeko al 2-4-4: Inter-Sheriff, le chiavi tattiche

Serie A Chiesa o Lautaro: chi è il pezzo più pregiato del campionato italiano? UN GIORNO FA