Domenica alle 18:00 a San Siro va di scena Inter-Napoli , il match più succoso della nona giornata di Serie A 2021-22, quello che vede opposte prima e terza in classifica. Chi è più in forma? L'Inter riuscirà a rientrare prepotentemente in gioco per lo scudetto o si staccherà fatalmente dal duo di testa? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Simone Inzaghi o di quella di Luciano spalletti, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Handanovic vs Ospina 2

Ospina non prende mai gol (o quasi), Handanovic sì (e qualche volta ci mette qualcosina di "suo"). Non è una vittoria schiacciante, ma rimane un "2" se prendiamo in esame quest'avvi di stagione.

Skriniar vs Di Lorenzo 1

Skriniar è una colonna della difesa dell'Inter. Nello scontro diretto a distanza con Giovanni Di Lorenzo (anche con ruoli leggermente diversi visto che il modulo cambia) parte avantaggiato, nonostante l'ottimo avvio di campionato del terzino/tornante partenopeo e azzurro

Ranocchia vs Rrhamani 2

Vittoria "esterna" di Rrhamani perchè, nonostante si sia fatto "sverniciare" da Simeone nell'ultima giornata di campionato, ha saput convincere Spalletti a suon di prestazioni solide. Ranocchia, dall'altra parte, è chiamato al non facile compito di sostituire l'infortunato de Vrij per occuparsi del cliente Osimhen.

Bastoni vs Koulibaly 2

Anche qui vittoria piuttosto larga del totem difensivo napoletano al cospetto del pur bravo Alessandro Bastoni, in crescita dopo un avvio di campionato altalenante. "KK" in ogni aso allo stato dell'arte è uno dei migliori centrali al mondo.

Darmian vs Lozano 1

Il laterale nerazzurro si sta ben comportando sulla sua fascia di competenza (meglio di Dumfries senza dubbio) e con risicato margine ha la meglio sul messicano (in vantaggio su Elmas), che non ha iniziato la stagione così bene come fece la scorsa ed è chiamato a sostituire Politano, bloccato dal Covid.

Barella vs Zambo Anguissa X

Super scontro in mezzo al campo tra mezzale/mediani: ci sarebbe voluto il miglior Barella per prevalere su quella che è a tutti gli effetti una delle grandi rivelazioni del nostro campionato; invece la sfida a distanza finisce in parità, in attesa di capire cosa dirà il campo.

Brozovic vs Fabian Ruiz X

Skipper a confronto ora: parliamo di due punti di forza assoluti delle rispettive squadre. Un anno fa avremmo probabilmente detto "1 fisso", ma ora il metronomo spagnolo è salito parecchio di colpi, tanto da limitare i danni nello scontro diretto tra "cervelli".

Calhanoglu vs Zielinski 1

Vittoria di corto muso per Hakan Calhanoglu, uomo derby prima della sosta per le Nazionale e possibile uomo in più tra le fila nerazzurre; il turco prevale al fotofinish sull'incursore polacco agli ordini di Spalletti, comunque probabile spina nel fiancon per la difesa nerazzurra a San Siro.

Perisic vs Mario Rui 1

Qui invece la vittoria è piuttosto ampia: Perisic è sempre più al centro del progetto inzaghiano e si sta disimpegnando da "top player" (forse gli manca solo qualche gol in più per eruttare definitivamente), Mario Rui è una pedina importante per Spalletti con tutti i suoi limiti e i punti di forza. Sfida in ogni caso impari a nostro giudizio.

Lautaro Martinez vs Insigne X

Sfida da "1X2" tra gioielli di casa non esattamente a loro agio in zona gol in questo primo scorcio di campionato. Rimangono in ogni caso spauracchi per le difese avversarie e chissà che domenica non possano piazzare l'exploit quando più conterà...

Correa vs Osimhen 2

Se la sfida tra gli attaccanti fosse stata tra Dzeko e Osimhen si sarebbe trattato di un testa a testa, ma visto che il bosniaco sembra destinato a partire dalla panchina, allora il confronto è con Correa. E allora il paragone per forza di cose diventa favorevole all'attaccante nigeriano, vero e proprio punto di riferimento offensivo per i partenopei.

Il best 11

