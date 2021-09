centrifugato di oggi? La traiettoria di Federico Dimarco – milanese, interista, capitano della Primavera nerazzurra e ora assoluto protagonista in prima squadra – parrebbe suggerire C’è ancora margine per le favole nel calciodi oggi? La traiettoria di– milanese, interista, capitano della Primavera nerazzurra e ora assoluto protagonista in prima squadra – parrebbe suggerire una risposta affermativa . Deve compiere ancora 24 anni il terzino dal piede sinistro educatissimo, eppure sembra abbia già attraversato un’intera carriera, tra i numerosi prestiti in provincia, l’esperienza da “frontaliero” in terra svizzera e il lieto fine vissuto all’ombra della Scala del Calcio.

La punizione di Dimarco ai Raggi X, una sorta di rivisitazione 2.0 del calcio alla Sinisa Mihajlovic, con l’interista che arresta il piede dopo il violento tiro per imprimere giri ancora più precisi alla sfera. Il braccio destro si allarga nell’esecuzione per accompagnare il movimento, il corpo va “sotto” al pallone per evitare che si innalzi più del dovuto.

Serie A Le pagelle di Samp-Inter 2-2: super Barella, Candreva non molla mai 12/09/2021 A 13:04

Primi calci a Porta Romana

Prima di forgiarsi un nome nel mondo del calcio Federico Dimarco è semplicemente “Dima” o “Whisky” per gli amici di Porta Romana, quartiere a sud-est della città meneghina. Dopo la scuola dà una mano a papà Gianni: una volta sistemati gli scaffali dell’Ortofrutta di famiglia corre al campetto di cemento davanti al negozio oppure alla mitica Rotonda della Besana per dar sfogo alla sua viscerale passione per il pallone, sognando di emulare i beniamini nerazzurri. L’Inter scorre nel sangue dei Dimarco e andare in Curva Nord la domenica assieme allo zio Sergio assurge ben presto a liturgia.

Calvairate-Primavera

Dall’Ortofrutta al Calvairate il passo è breve, come i tre chilometri che separano il negozio di famiglia dal campo sportivo della storica società milanese, guarda caso satellite nerazzurra. La crescita dell’attaccante mancino è troppo impetuosa perché gli osservatori dell’Inter non se ne possano accorgere; assillato dal collaboratore Roberto Dall’Acqua, il responsabile dell’attività di base Giuliano Rusca concede una chance all’ottenne di Porta Romana nonostante le resistenze iniziali legate principalmente alla sua bassa statura. Il percorso in Primavera è quello dei predestinati: trasformato in esterno sinistro, “Dima” diventa capitano di una squadra pluridecorata e debutta al piano superiore in un Qarabag-Inter dell’Europa League 2014/2015.

Juric e il ritorno a casa

15/09/2018: Dopo la gavetta spesa tra Ascoli, Empoli e Sion, Dimarco segna il suo primo gol in Serie A con la maglia del Parma e non è nient’affatto una marcatura banale. La mette a segno a San Siro, contro la sua Inter, con una stella cadente all’incrocio dei pali dai 30 metri a portare in dote il desiderio di tornare un giorno, tassativamente con i colori giusti addosso.

La chiave di volta gliela offre mister Ivan Juric nella comune esperienza a Verona: sotto l’egida del “martello” croato Dimarco - finalmente risparmiato dagli infortuni - completa la sua crescita. Vuoi da “quarto” di fascia, vuoi da braccetto nella difesa a tre il ragazzo si disciplina tatticamente affinando al contempo le sue spiccate proprietà balistiche e la capacità di sfornare assist ai compagni.

avvincente romanzo milanese postmoderno: il ragazzo ha la testa giusta, in ogni caso, siamo sicuri vorrà scriverne molti altri. A cominciare dal prossimo, Il dardo di collo/mezzo interno scagliato a 106 km/h nel “sette” contro la Sampdoria e il successivo debutto in Champions League contro il Real Madrid degli idoli Marcelo e Alaba sono solo gli ultimi due capitoli di un: il ragazzo ha la testa giusta, in ogni caso, siamo sicuri vorrà scriverne molti altri. A cominciare dal prossimo, contro il Bologna , con Dimarco favorito su Perisic nel ballottaggio per lo slot di esterno sinistro alto e dunque fortemente indiziato di vivere la prima volta a San Siro da titolare. Con la maglia nerazzurra addosso e sottopelle.

STAGIONE/I SQUADRA PRESENZE GOL/ASSIST 2014-2016 INTER (A) 1 0/0 gen. 2016 ASCOLI (B) 15 0/4 2016-2017 EMPOLI (A) 13 0/1 2017-2018 SION (A) 9 0/2 2018-2019 PARMA (A) 13 1/0 2019-2020 INTER (A) 3 0/0 gen. 2020 VERONA (A) 23 0/2 2020-2021 VERONA (A) 31 5/3

Inzaghi: "Dal 2011 Inter eliminata, vogliamo fare la storia"

Calciomercato 2020-2021 Inter, ma quale Telles: l'arma in più a sinistra è Federico Dimarco 18/07/2021 A 14:09