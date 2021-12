Dopo il gol con lo Spezia, Lautaro Martinez ha concesso un'intervista a Sky Sport e a Sportmediaset Ecco le parole del Toro, che comincia spiegando i motivi che lo hanno spinto a rinnovare il suo matrimonio con l'Inter:

"Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti qua, ci troviamo bene. Milano è una città che mi piace tanto, poi anche i progetti della società mi sono piaciuti. Sono contento di essere rimasto".

Sugli obiettivi

"Abbiamo lo Scudetto sul petto, è importante, dobbiamo difenderlo. Stiamo lavorando, facendo quello che chiede il mister. Sul campo cerco di dare una mano ai compagni, a volte segno a volte no. Io sto bene, mi trovo bene con i compagni: è importante perché vuol dire che siamo tutti concentrati".

Sul rapporto con Inzaghi

"Mi sta dando una grande mano, mi chiamava già quando ero in Copa America: abbiamo parlato tanto al telefono, mi ha aiutato tanto. Io cerco sempre di imparare tanto dagli allenatori perché hanno esperienza e cercano di fare il meglio per noi giocatori".

Sui prossimi impegni

"Stiamo preparando la gara con Roma, una squadra forte, con un allenatore che fa giocare bene a calcio. Ora cerchiamo di riposarci bene, poi andremo all'Olimpico per fare il nostro gioco; ci sarà un ambiente caldo, sarà una partita per dare un segnale al campionato. A Madrid dobbiamo andare a vincere, sicuramente se vinciamo sarà un segnale per noi, sarà importante per continuare a crescere".

Sul mercato

"Con Messi discutevamo tanto in Nazionale e mi parlava della situazione a Barcellona. Se Lukaku si è un po' pentito di aver lasciato questa squadra? Sono scelte personali. Lui era felice qui, ma evidentemente si sentiva di andare via. Ora ci siamo noi e vogliamo dare il meglio per l'Inter".

