Inter-Lazio, match valido per la 21ª giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 2-1 con i gol di Bastoni e Skriniar per i nerazzurri e di Immobile per i biancocelesti. Grazie ai tre punti guadagnati a San Siro, la squadra di Inzaghi si riporta in vetta alla classifica a + 1 sul Milan e con una partita in meno. Ecco le pagelle della sfida del Meazza:

--- Le pagelle dell'Inter ---

Ad

Samir HANDANOVIC 4,5 - Uscita horror che spalanca la porta a Immobile e interrompe l'imbattibilità dopo 587 minuti. Cosa voleva fare?

Serie A Inter-Lazio, moviola LIVE: annullato per offside gol a Lautaro 2 ORE FA

Milan SKRINIAR 7 - Grandissimo terzo tempo e incornata: traversa, 2-1 e tre punti. Quarto centro tra Europa e campionato. Sempre più leader del reparto anche nelle letture in ripiegamento

Stefan DE VRIJ 5 - Si mangia un gol tutto solo di testa e si sposta inspiegabilmente dalla traettoria del pallone in occasione dell'1-1 della Lazio. Serata no

Alessandro BASTONI 8 - Una rasoiata chirurgica da fuori area vale il primo gol in campionato. Non contento nella ripresa disegna il cross per Skriniar. Prezioso

Denzel DUMFRIES 6,5 - In costante proiezione offensiva sulla destra, manda nel panico sia Marusic che Radu (dal 77' DARMIAN S.V.)

Nicolò BARELLA 6,5 - Solito grande lavoro tra le linee a prendere botte e ad anticipare, sempre, la giocata (dall'82' VIDAL S.V.)

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Recupera palloni su palloni e dà il ritmo ai nerazzurri. Il rinnovo ormai è un obbligo

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Schierato titolare per l'assenza dello squalificato Calhanoglu, lotta e, di fatto, rende innocuo MIlinkovic-Savic. Genialata di Inzaghi

Ivan PERISIC 6 - Si fa sempre trovare pronto sui cambi di gioco e attacca il fondo con costanza, sfiorando anche il gol di testa (dall'82' DIMARCO S.V.)

Alexis SANCHEZ 6 - Assist a Lautaro illuminante sul gol annullato. Per il resto gara positiva con intensità alta (dal 73' CORREA 5,5 - Un tiro alto e poco altro)

Lautaro MARTINEZ 6 - Primo pallone giocato: stop-gol, ma la posizione è irregolare di centimetri. Più tardi Strakosha gli rovina un eurogol di mezza rovesciata al volo. Si dà da fare, ma a volte corre a vuoto (dal 73' DZEKO 6 - Aumenta i centimetri in attacco quando serve tenere il pallone il più lontano possibile dalla porta di Handanovic).

All. Simone INZAGHI 6,5 - La sua Inter va al gol col 16° marcatore, segnale importante a livello di gruppo. L'assenza di Calhanoglu si sente e pesa nella fluidità del gioco, ma i senatori riescono a colmare il vuoto alla voce "fantasia". Azzeccata la posizione di Gagliardini in marcatura su Milinkovic. Tre punti che pesano tantissimo, vendicato il k.o. dell'andata.

Milan Skriniar esulta dopo il gol del 2-1, Inter-Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle della Lazio ---

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Riscatta alla grande l'errore con l'Empoli compiendo un autentico miracolo su una girata di Lautaro. Poche responsabilità sui due gol nerazzurri

Elseid HYSAJ 5 - Si perde troppe volte Perisic (dall'81' LAZZARI S.V.)

Luiz FELIPE 6 - E' il migliore della difesa di Sarri con interventi puntuali e in anticipo

Stefan RADU 5,5 - Riesce a stento a contenere Dumfries

Adam MARUSIC 6 - Tiene un po' di più di Radu, ma gli impegni difensivi non gli permettono di attaccare

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 - Duello per cuori forti con Gagliardini a centrocampo, ma è più impreciso del solito come quando si trova a tu per tu con Handanovic e apre troppo il piattone. Sottotono

Danilo CATALDI 6 - Sfrutta l'empasse della palla a due per servire Immobile in profondità per l'1-1 (dal 68' Lucas LEIVA 6 - Fa girare il pallone con esperienza)

Toma BASIC 5 - Prestazione deludente (dal 68' LUIS ALBERTO 5,5 - Non riesce a invertire il trend nel finale)

Felipe ANDERSON 6 - Regala un cioccolatino a Milinkovic ma il Sergente non riesce a scartarlo (dal 60' ZACCAGNI 5 - Solo tanti falli ed entrate in ritardo. Mezz'ora confusa)

Ciro IMMOBILE 6,5 - Rapace. Con una delle poche palle giocabili, trasforma e si porta a quota 15 gol in stagione, esattamente come nelle ultime cinque: solo Salah e Lewandowski ci sono riusciti nei top 5 campionati europei

PEDRO 6 - Quando viene lanciato in profondità crei problemi alla difesa nerazzurra. Nel secondo tempo perde freschezza, ma aiuta sempre in difesa. Nel complesso prova sufficiente

All. Maurizio SARRI 6 - La sua Lazio gioca una partita di sacrificio e ha il merito di tenerla viva fino all'ultimo. Forse poteva giocarsi prima la carta Luis Alberto

Inzaghi su Lukaku: "Posso dire solo che è un grande giocatore"

Serie A Bastoni e Skriniar: l'Inter batte la Lazio 2-1 3 ORE FA