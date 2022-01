Simone Inzaghi si riporta in vetta alla classifica a + 1 sul Milan e con una partita in meno. Ecco le parole dell'allenatore dell'Inter: Inter-Lazio, match valido per la 21ª giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 2-1 con i gol di Bastoni e Skriniar per i nerazzurri e di Immobile per i biancocelesti ( QUI LE PAGELLE ). Grazie ai tre punti guadagnati a San Siro, la squadra disi riporta in vetta alla classifica a + 1 sul Milan e con una partita in meno. Ecco le parole dell'allenatore dell'Inter:

"Volevamo rientrare con una vittoria e non era semplice. Avevamo un'avversaria ben messa in campo, ma la vittoria è meritata. Mercoledì abbiamo una finale da giocare nel migliore dei modi nel nostro stadio".

Sui gol di Bastoni e Skriniar

"I braccetti stanno lavorando molto bene, anche Dimarco aveva segnato giocando in quel ruolo".

Sull'Inter favorita per lo Scudetto

"Dopo otto vittorie di fila si sente di più la pressione, è merito dei miei ragazzi. Il 22 ottobre eravamo a 7 punti da due squadre e la sentivo molto meno. Noi dobbiamo pensare a fare bene e a migliorarci. Normale che prima non si pensava che questo Scudetto potesse buttarlo solo l'Inter".

Sul fattore "gruppo"

"La partecipazione di tutti mi rende veramente soddisfatto. Vidal, Gagliardini e tanti altri giocatori che partono meno dall'inizio ma quando giocano sono tra i migliori in campo. Sono una grande dimostrazione delle vittorie di gruppo. Correa e Dzeko sono entrati molto bene, avevamo la necessità di tornare nel migliore dei modi e l'abbiamo fatto".

Su Sanchez

"Sanchez è arrivato dalla Copa America con una lesione al polpaccio, ha cercato di convincermi in ogni allenamento. E' un ragazzo positivo, è dentro al gruppo ed è per noi una grandissima risorsa. Ho 4 attaccanti molto forti, vogliono sempre giocare".

Sull'esultanza al fischio finale

"Ho esultato in modo composto? Sapete bene cosa significa per me la Lazio, è stata la mia vita, mi ha fatto diventare uomo. Ma volevo ovviamente questa vittoria con tutte le mie forze".

Inzaghi su Lukaku: "Posso dire solo che è un grande giocatore"

