salterà sicuramente Juventus-Inter e Bologna-Inter: l'attaccante belga è volato in patria per continuare le terapie alla coscia che ha subito una ricaduta dopo la partita contro la Sampdoria . Lo riferisce Sky Sport secondo cui il club nerazzurro ha dato il via libera alla partenza del giocatore. Il piano prevede il ritorno alla base tra una settimana per gli esami organizzati dall'Inter, mettendo nel mirino una convocazione (al momento remota) nell'ultima partita del 2022 contro l'Atalanta. Il Mondiale, ad oggi, non va considerato a rischio. Poi è evidente che sulla gestione dell’attaccante occorrerà avere molta prudenza.