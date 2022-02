Sabato pomeriggio a San Siro va in scena il big match della 24esima giornata di Serie A 2021-22: c'è il derby di Milano, Inter-Milan, una delle grandi classiche del nostro calcio, una delle partite più attese della stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli sono a un incrocio già chiave della stagione : con una vittoria il Milan riaprirebbe la lotta Scudetto, con una vittoria dell'Inter invece sarebbe fuga. Per capire dove potrebbe andare questo match abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Inzaghi o di quella di Pioli, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Handanovic vs Maignan 2

Lo sloveno è senza dubbio una certezza da anni per l’Inter, ma di tanto in tanto qualche sbavatura la commette. Il portiere del Milan è invece reduce da un impatto positivo con la Serie A ed è una delle certezze di questa stagione dei rossoneri. Andiamo con l’estremo difensore di Stefano Pioli.

Skriniar vs Calabria 1

Calabria nel corso della stagione ha certamente fatto vedere grandi progressi, tanto da conquistarsi la nazionale. Skriniar però resta un difensore puro di caratura tendenzialmente superiore e anche quest’anno lo sta dimostrando.

Bastoni vs Romagnoli 1

La crescita di Bastoni è una costante ormai da tempo. Lanciato da Conte, diventato un titolare e un punto fermo inamovibile dell’Inter. Romagnoli non è nuovo a qualche errorino, nonostante la sua chiamata in causa visto l’emergenza del Milan abbia mostrato un giocatore tutto sommato affidabile. Nella sfida tra italiani, prendiamo comunque l’interista.

De Vrij vs Kalulu 1

Anche in questo caso è il centrale del blocco Inter ad avere la meglio. Kalulu, come Romagnoli, è reduce da un momento che non si può certo dire negativo; però l’olandese è giocatore di altra caratura, specie in questo tipo di partite.

Dumfries vs Theo Hernandez 2

Nella sfida a distanza tra uomini chiamati a spingere forte in fascia, Theo Hernandez resta il fuoriclasse. Dumfries è stato certamente importante per l’Inter in questa stagione, con la fiducia di Inzaghi che è stata ripagata alla distanza. Hernandez però è giocatore in grado di devastare i diretti avversari. Andiamo sul francese del Milan.

Theo Hernandez esulta per il gol segnato contro il Venezia, Milan-Venezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Barella vs Bennacer 1

Non è probabilmente il miglior Barella di sempre, ma rimane un giocatore superiore rispetto al diretto concorrente. Dinamismo, fluidità, grinta, inserimenti. Centrocampista che è una garanzia assoluta.

Brozovic vs Tonali X

Brozovic è il perno di cui l’Inter non può fare a meno, ma Tonali in questa stagione ha avuto una crescita clamorosa, diventando altrettanto importante per il Milan. La bilancia forse pende leggermente ancora per l’interista, ma in questo preciso momento è un sostanziale equilibrio. Entrambi troppo importanti per le rispettive squadre, qui dove si va si cade in piedi.

Marcelo Brozovic, Inter Credit Foto Getty Images

Calhanoglu vs Saelemaekers 1

Il turco resta giocatore che avrà voglia di mettersi in mostra, come già intuito all’andata. Sei mesi di Inter e la fiducia di Inzaghi ne hanno fatto una pedina importante per l’Inter, soprattutto viste le difficoltà iniziale. Tra i due, la scelta al momento sembra piuttosto facile. Per altro lo stesso Saelemaekers non è certo del posto, il ballottaggio con Messias è apertissimo.

Perisic vs Kessié 1

Anche qui l’Inter gode ancora della trasformazione imposta da Conte e Perisic in stagione è stato giocatore fenomenale. Altro passo, non tanto in termini di ruolo, proprio di incisività all’interno della squadra. Col croato c’è anche l’esperienza di partite di altissimo spessore. Dall'altra parte c'è un Kessié non al meglio della condizione e protagonista finora di una stagione fatta di alti e bassi.

Lautaro vs Leao 2

Lo stesso Lautaro è in dubbio con Sanchez, in quanto entrambi rientrano dalla trasferta intercontinentale con le proprie nazionali. Da quanto è tornato invece Leao è un fiume in piena: freschezza ed esplosività. Giocatore, il portoghese, che quest’anno pare aver fatto finalmente il salto. Scegliamo il rossonero.

Leao - Milan-Spezia Credit Foto Getty Images

Dzeko vs Giroud 1

Qui c’è un mismatch evidente. Per quanto Giroud non lo si possa valutare a pieno per i tanti problemi fisici e per una presenza che non è stata certo costante tra i titolari, Dzeko è attaccante di un altro livello. Certo, il francese ha la zampata e dopo tanti anni in Premier di partite di spessore ne ha giocate tante, ma il bosniaco dell’Inter è un giocatore superiore sotto tutti gli aspetti. Prendiamo lui.

