Inter-Napoli, match valido per la 13esima giornata di Serie A 2021-22 disputato a San Siro, si è concluso sul punteggio di 3-2. Per i nerazzurri sono andati a segno Calhanoglu su rigore, Perisic e Lautaro Martinez. Al Napoli non bastano i gol di Zielinski e Mertens per evitare la prima sconfitta stagionale in campionato. Qui di seguito le cinque verità che ci ha lasciato il match.

1) Inter, è la giornata perfetta

Da una rincorsa complicata a una rimonta possibile, anche perché Napoli e Milan si devono ancora affrontare in questo campionato: in quell’occasione, il 19 dicembre a San Siro, almeno una delle due (o entrambe, in caso di pareggio) perderà punti. È presto per pensarci, manca un mese e chissà quale sarà la situazione a quel tempo. Ma sta di fatto che questa, la 13ª, è stata la giornata perfetta per Simone Inzaghi: In un colpo solo, nel giro di 24 ore, l’Inter è passata dal -7 al -4 dalla vetta.: in quell’occasione, il 19 dicembre a San Siro, almeno una delle due (o entrambe, in caso di pareggio) perderà punti. È presto per pensarci, manca un mese e chissà quale sarà la situazione a quel tempo. Ma sta di fatto che questa, la 13ª, è stata la giornata perfetta per Simone Inzaghi: la sconfitta del Milan e la successiva vittoria dei suoi sul Napoli era lo scenario ideale, ma tutt’altro che scontato da realizzarsi. Una bella spinta anche in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk: dopo lo sprint in campionato, mercoledì l’Inter si giocherà il passaggio del turno in Champions League.

2) Ecco la prima vittoria con una big

In questa stagione è arrivato il pari con i bianconeri, il k.o. sul campo dei biancocelesti, il 2-2 con la Dea e Il tassello che mancava nella stagione interista era la vittoria in uno scontro diretto. L’opposto di quanto accadeva l’anno scorso, soprattutto a San Siro: gli uomini di Antonio Conte in casa abbattevano la Juventus, la Lazio, l’Atalanta, il Napoli, oltre al derby vinto nel girone di ritorno. l’1-1 contro il Milan . Serviva lo squillo e finalmente per gli interisti è arrivato: il successo contro la capolista, imbattuta fino all’ultimo turno e arrivata a San Siro con solamente quattro gol subiti, arriva al momento giusto.

3) Ma la gestione e i cali nel finale...

E la costante negli scontri diretti sono stati i finali in apnea, un segnale ripetuto nel tempo che deve essere analizzato da Simone Inzaghi e il suo staff: contro la Juventus i nerazzurri si sono schiacciati e hanno portato i bianconeri nella propria trequarti; nel derby la sconfitta nel finale è stata a un passo, dopo le tante occasioni per vincere; L’Inter si gode i tre punti, ma per provare a crescere ancora deve avere la lucidità di analizzare cosa ancora è da migliorare.che deve essere analizzato da Simone Inzaghi e il suo staff: contro la Juventus i nerazzurri si sono schiacciati e hanno portato i bianconeri nella propria trequarti; nel derby la sconfitta nel finale è stata a un passo, dopo le tante occasioni per vincere; il Napoli non ha trovato il 3-3 per casualità e imprecisione , con le occasioni di Mario Rui e Mertens a far tremare San Siro. Qualche dubbio viene sulla gestione dei cambi da parte di Inzaghi: Correa, giocatore da cavalcare nei momenti buoni, è stato sostituito subito dopo l’assist, quando poteva finalmente entrare in partita; il centrocampo è diventato solo muscolare e i centimetri sempre meno, con la conseguenza che il Napoli ha preso coraggio. Pericolo scampato, questa volta.

Lautaro Martinez chiede scusa ai tifosi dell'Inter dopo il gol contro il Napoli per l'errore dal dischetto nel derby Credit Foto Getty Images

4) Il Napoli c'è, ma Spalletti ha ragione: con l'Inter poco coraggio

Quello che è mancato nel Napoli è stata un po’ di personalità dopo il vantaggio, E poi c’è il Napoli, squadra che esce da San Siro ancora in vetta alla classifica. Da qui è giusto partite: la sconfitta in trasferta contro i campioni d’Italia ci può stare e, per fortuna di Luciano Spalletti, non compromette nulla. Gli azzurri ci sono, dal Meazza il messaggio arriva forte e chiaro: per poco non era 3-3 con una reazione rabbiosa dopo il 3-1 che avrebbe potuto abbattere chiunque. come sottolineato anche da Spalletti : “Nel primo tempo non abbiamo avuto coraggio. Ci vuole coraggio per giocare contro l'Inter e per ricercare obiettivi importanti. Oggi abbiamo giocato a viso aperto solo un po' nel secondo tempo, mentre nel primo abbiamo avuto poco coraggio”. Analisi lucidissima da parte del tecnico: la squadra c’è, per vincere alla fine della stagione serve questo passo.

Victor Osimhen lascia il campo dolorante, Inter-Napoli, Getty Images Credit Foto Eurosport

5) L'infortunio di Osimhen più pesante della sconfitta

L'immagine della serata storta rischia di non essere la palla di Mario Rui che bacia la traversa o il destro al volo in curva di Mertens al 98', ma il volto sfigurato dell'attaccante nigeriano dopo il testa a testa con Milan Skriniar: Se la sconfitta contro l'Inter non compromette nulla, l'infortunio di Victor Osimhen rischia di essere una batosta per le ambizioni del Napoli. fratture multiple a zigomo e orbita. Considerando anche la Coppa d'Africa, è fortissimo il rischio di rivedere in campo Osimhen con la maglia del Napoli non prima di febbraio . Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo uomo simbolo: più degli zero punti di San Siro, pesa questo. Anche perché da qui a Natale ci sono in programma due partite di Europa League e le sfide contro Lazio, Atalanta e Milan. Mertens e Petagna dovranno in qualche modo mettere una toppa, in attesa che magari il Napoli corra ai ripari a gennaio.

Stop Osimhen: i match che potrebbe saltare l'attaccante nigeriano a causa dell'infortunio

Partita Competizione 24/11 Spartak Mosca-Napoli Europa League 28/11 Napoli-Lazio Serie A 1/12 Sassuolo-Napoli Serie A 4/12 Napoli-Atalanta Serie A 9/12 Napoli-Leicester City Europa League 12/12 Napoli-Empoli Serie A 19/12 Milan-Napoli Serie A 22/12 Napoli-Spezia Serie A

