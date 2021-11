Victor Osimhen, uscito dal campo nella rirpesa del È l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti a gettare luce sulle condizioni dell'attaccante del Napoli, uscito dal campo nella rirpesa del big match di San Siro contro l'Inter a seguito di un rovinoso impatto ad alta quota con Milan Skriniar. Vistosa la botta rimediata dal nigeriano, il cui zigomo si è gonfiato immediatamente. Ecco le parole del tecnico azzurro in zona mista:

"E' generoso, si lascia trascinare da qualsiasi cosa gli passi accanto, invece deve fare delle scelte. Se va ad attaccare il centrale, il braccetto di destra e di sinistra, poi tocca abbassarci o ci prendiamo le ammonizioni perché loro vanno dall'altro lato, diventa una corsa di cento metri per tutta la squadra. Ha quest'occhio gonfio, quando ha preso la botta non vedeva neanche tanto bene. Stava venendo fuori l'ematoma intorno all'occhio, ma penso che finisca lì, che sia un trauma contusivo e basta. Lo spero".

Il giocatore è stato trasportato al vicino Ospedale di Niguarda di Milano per gli accertamenti del caso, in particolare per valutare l'entità del trauma cranico.

