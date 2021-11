Simone Inzaghi, erano un po' preoccupati nel vedere le immagini di Lautaro Martinez toccato duro San Siro del Napoli capolista. Al risveglio i tifosi interisti e, soprattutto,, erano un po' preoccupati nel vedere le immagini ditoccato duro nella sfida contro il Brasile (uscito poi al posto di Correa). Per fortuna, trapela dallo staff medico della Nazionale argentina, che è nulla di grave per il 'Toro' che ha rimediato solo qualche botta guaribile con un giorno di riposo. I sudamericani rientreranno giovedì mattina e già nel pomeriggio si farà una sorta di valutazione su chi ci sarà o meno nel week end visto l'arrivo adelcapolista.

Anche Bastoni e Dzeko stanno meglio e potrebbero essere della partita contro gli azzurri, ben diversa invece la situazione per de Vrij e Alexis Sánchez. I due si sono infortunati proprio negli ultimi giorni e salteranno sia la sfida contro il Napoli che la prossima in Champions contro Shakhtar, partita che diventa decisiva in ottica passaggio agli ottavi.

