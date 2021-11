Spalletti arrabbiato con i suoi per il Lautaro Martinez che si è sbloccato arrabbiato con i suoi per il ko contro l'Inter , la prima sconfitta in campionato per la formazione azzurra. Un 3-2 che non ridisegna la classifica , ma l'ex allenatore della Roma ce l'ha con i suoi per l'atteggiamento mostrato in campo, soprattutto nel primo tempo quando non si è giocato con "coraggio”. Poi tante lodi perche si è sbloccato proprio questa sera

Il primo ko? Non me ne frega niente

Non me ne frega niente, mi interessa il nostro atteggiamento. Nel secondo tempo mi sono piaciuti di più, è stata fatta una partita di buon livello e si può migliorare sulle distanze, sul pressing contro uno schema tattico come il loro e contro giocatori precisi nel fare quel gioco lì. Quando hanno loro palla, devi adattarti e coprire gli spazi che occupano. Se non ci arrivi, portano palla dall’altra parte e spendi fatica nel correre, perdendo le distanze tra i reparti. Nel primo tempo un po’ meno, nella ripresa di più. Una squadra ha avuto momenti in cui ha preso decisioni, girando palla con migliore qualità

Cosa ho detto alla squadra all'intervallo?

Bisogna andare a viso aperto, oggi un po’ l’abbiamo fatto, ma nel primo tempo abbiamo avuto poco coraggio. Alla fine del primo tempo gli ho detto che se si giocava con paura. Loro ora devono andare a giocarsi le possibilità che hanno senza nessuna paura

Milan Skriniar e Victor Osimhen durante Inter-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Sei arrabbiato?

Sono arrabbiato se noi non facciamo le cose che dobbiamo fare. Nel primo tempo ero arrabbiato perché non abbiamo fatto scelte coraggiose. Ci vuole coraggio per giocare contro l’Inter, il Milan e alla ricerca di obiettivi importanti

Lautaro è un campione

Lautaro è un giocatore fortissimo, quando gli ho dato spazio ha sempre fatto quel che doveva fare. Sta dimostrando che campione è, perché è un campione. Nel secondo tempo, per qualità, abbiamo fatto meglio e delle scelte più coraggiose. Siamo stati spesso là a cercare soluzioni senza carattere ed intraprendenza nel primo tempo. Poi siamo arrivati spesso tardi…

