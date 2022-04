La nemesi ha colpito duro, al derby d’Italia. Non ne ricordo uno così dominato da Madama, eppure 1-0 per l’Inter. Ma allora si può? La domanda va indirizzata a Massimiliano Allegri, che, per una volta, non avrebbe meritato di perdere, anzi. Sempre che il risultato non sia tutto (ma lo è, fidatevi). Non che alla vigilia la volata per il titolo fosse ingarbugliata, ma adesso, dopo i verdetti dello Stadium di Bergamo , è diventata, come suggerisce il protocollo del Var, «chiara ed evidente». Milan, Napoli o Inter. Stop. Poi, per il quarto posto, la Juventus, le romane e l’Atalanta.. Non ne ricordo uno così dominato da Madama, eppure 1-0 per l’Inter. Ma allora si può? La domanda va indirizzata a Massimiliano Allegri, che, per una volta, non avrebbe meritato di perdere, anzi. Sempre che il risultato non sia tutto (ma lo è, fidatevi).

Juve con le big: 0 successi, 5 pari e 3 sconfitte

La Juventus chiude la serie delle partite utili (undici vittorie, cinque pareggi) e la striscia delle sfide con le grandi: zero successi, cinque pari e tre sconfitte. Non è un caso. Coinvolge una personalità globalmente ondivaga, dalla panchina al campo, e ricorrenze che non possono essere liquidate, esclusivamente, alla voce fatalità. Rimane un caso, viceversa, l’epilogo di domenica sera, questo sì. Ripeto: mai vista una Signora tanto aggressiva e tanta coraggiosa. Una delle prestazioni più brillanti della stagione. Traccia forte per il futuro. Occhio, solo, alla ricaduta psicologica: non vorrei che, dato l’esito, qualcuno provasse nostalgia per il passato, e tornasse a invocarne i corti musi.

L'Inter sa soffrire

Saper soffrire è una risorsa, non un limite. Un limite, se mai, è votarsi alla riffa delle bolge, con un Samir Handanovic ora muro ora campanile. L’ordalia è stata un’accozzaglia di wrestling, di rigorini dati, parati (da Wojciech Szczesny) e ridati via Var, di altri sfiorati (su Denis Zakaria, soprattutto), di un arbitro, Massimiliano Irrati, ostaggio della tensione e delle revisioni. Per l’Inter, una tappa cruciale. Veniva da sette punti in sette gare, è stata disarmata a lungo. Ha vinto di episodio, con Hakan Calhanoglu, e di catenaccio, raccolta attorno alle ante di Milan Skriniar, al rientro di Marcelo Brozovic, prezioso anche se non al massimo, e alle bollicine di Nicolò Barella . Non si discute il pieno di «benzina». Si discute il resto, a cominciare dallo smalto fisico, che proprio brillante non è sembrato. Tocca a Simone Inzaghi.Un limite, se mai, è votarsi alla riffa delle bolge, con un Samir Handanovic ora muro ora campanile.

L'eredità del derby d'Italia

La traversa di Giorgio Chiellini e il palo di Zakaria raccontano di un destino che aveva altro da fare. Prendetelo per un paradosso, ma in chiave scudetto l’Inter deve migliorare - specialmente nella coppia d’attacco, Edin Dzeko e Lautaro Martinez - mentre la Juventus dovrà continuare a credere in questo calcio, al di là del modulo (4-2-3-1) e della sentenza. Il tridente è una strada che per portare lontano ha bisogno di interpreti che gli siano devoti oltre ogni ragionevole vezzo. Il lavoro sporco può indurre Alvaro Morata a essere poco lucido nei recuperi (suo il «pestoncino» a Denzel Dumfries) o Paulo Dybala a centellinare le scorte di fantasia. Ecco: è mancato Dusan Vlahovic, l’Attila al quale i compagni hanno affidato più ambizioni che munizioni.

Non che abbia sfornato palle-gol come noccioline, la Juventus, ma ha imbavagliato i campioni, li ha spinti alle corde e corso rischi solo agli sgoccioli, quando lo scarto le imponeva di buttarsi sotto. Persino Adrien Rabiot ha acceso, e non spento, falò. Per la cronaca, l’Inter non vinceva allo Stadium dal 3 novembre 2012. Finì 1-3. Allenatori, Antonio Conte e Andrea Stramaccioni. La Juventus che non perdeva mai; l’Inter che, sul più bello, si perdeva sempre. Dieci anni fa o giù di lì. Ci voleva un turco, dopo i macedoni, per riscrivere la storia.

