Dopo essere stato 'declassato' all'Inter Primavera, Satriano si è reso protagonista di una partita folle nell'ultimo match contro la Roma disputato domenica 7. Folle perché nei minuti finale della sfida ai giallorossi, l'attaccante uruguaiano si è scontrato con Raul Morichelli, difensore centrale della squadra avversaria. Un testa contro testa tra i due in quella che è stata una vera e propria gazzarra nel finale del match, chiuso dalla Roma addirittura in 9. Sia Satriano che Morichelli sono stati espulsi e, in giornata, è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo, Alessandro Zampone.

Tre giornate per l'attaccante dell'Inter da scontare, ovviamente, nel campionato Primavera. Se Inzaghi dovesse quindi convocarlo per la prima squadra, a quel punto l'uruguaiano sarebbe disponibile. Addirittura sono 4 le giornate di squalifica per il capitano della Roma perché già diffidato.

