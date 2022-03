Inter-Salernitana, match valido per la 28esima giornata di Serie A, è terminata con il punteggio di 5-0. A segno Lautaro Martinez (tripletta) e Dzeko (doppietta). Di seguito, vediamo le pagelle della sfida di San Siro.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 – Un paio di interventi nel finale, ma la sua serata è tranquilla.

Milan SKRINIAR 6,5 – Si fa vedere con continuità anche nella trequarti avversaria, dietro è efficace nei pochi interventi che deve compiere.

Stefan DE VRIJ 6 – Ordinaria amministrazione: tutto sotto controllo per l'olandese. (Dal 62' Andrea RANOCCHIA 6 - Entra a partita di fatto finita).

Alessandro BASTONI 6,5 – Il gioco dell'Inter è più fluido delle ultime uscite e il suo livello si alza.

Denzel DUMFRIES 7 – Spinge con costanza, sfonda sempre sulla destra. E nel finale riesce anche a trovare l'assist per Dzeko.

Nicolò BARELLA 7 – Nelle ultime uscite non aveva messo in mostra la sua miglior versione, con la Salernitana torna il vero Barella: i due assist per Lautaro sono una meraviglia.

Marcelo BROZOVIC 6,5 – Sul 4-0, sfinito, chiede il cambio: anche lui ha bisogno di riposo. Prova di livello in entrambe le fasi. (Dal 71' Roberto GAGLIARDINI 6 - Come Ranocchia: la partita è finita nel momento dell'ingresso in campo, fa il suo).

Hakan CALHANOGLU 6,5 – Ispirato: nei primi minuti illumina, con diverse palle interessanti per i compagni. (Dal 61' Arturo VIDAL 6 - Pimpante e con voglia di fare: buon ingresso).

Matteo DARMIAN 6,5 – Si dimostra un giocatore di grande affidabilità: anche senza Perisic, l'Inter non soffre a sinistra. (Dal 62' Robin GOSENS 6,5 - Si presenta con un assist per Dzeko e con diverse conclusioni in porta).

Edin DZEKO 7,5– Nel primo tempo lega il gioco e lascia la scena a Lautaro, nella ripresa si scatena: assist e due gol.

Lautaro MARTINEZ 8 – Si sblocca e lo fa con ingordigia: tre gol e crisi allontanata. (Dal 74' Joaquin CORREA 6 - Ci prova in tutti i modi ma non trova la porta. Ci mette tanta voglia).

All. Simone INZAGHI 6,5 – La miglior risposta dopo un periodo complicato.

Simone Inzaghi e Lautaro Martinez Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 – Viene preso a pallate e in qualche modo evita che il risultato sia peggiore di quello che è.

Pasquale MAZZOCCHI 4,5 – Tiene in gioco Lautaro in occasione del primo gol e viene sfondato da Gosens in occasione del 4-0. Serata complicata. (Dal 71' Ivan RADOVANOVIC 5,5 - L'Inter continua a sfondare a sinistra nonostante il cambio).

Radu DRAGUSIN 5,5 – Il meno peggio nella difesa della Salernitana, con qualche buon intervento nel primo tempo prima del crollo.

Federico FAZIO 5 – Nella ripresa viene letteralmente frullato dall'attacco dell'Inter.

Luca RANIERI 5 – Come Dragusin: nel primo tempo è decisivo con un paio di interventi, ma alla lunga soffre tremendamente.

Grigori KASTANOS 6 – Il migliore nella Salernitana: gioca con personalità nel primo tempo, nella ripresa cala insieme a tutti. (Dal 83' Matteo RUGGERI S.V.)

Lassana COULIBALY 5,5 – Qualche buona giocata, ma anche per lui la serata è complicata.

EDERSON 5 – Fatica quando ha la palla tra i piedi, prova a rimediare con l'intensità. (Dal 71' Joel OBI 5,5 - Pochi palloni toccati nel suo ex stadio).

Simone VERDI 5 – Si divora il gol del vantaggio in avvio: episodio che, chissà, avrebbe potuto contribuire a scrivere una storia diversa. (Dal 59' Nadir ZORTEA 5,5 - Ci mette un buon piglio e poco altro).

Lys MOUSETT 5 – Ci prova con gli strappi, tanta volontà ma è complicato riuscire a essere incisivo. (Dal 59' Diego PEROTTI 5,5 - Il suo ingresso non cambia le cose).

Mikael DJURIC 5,5 – Tutto sommato riesce a creare qualche apprensione nel finale con qualche colpo di testa.

All. Davide NICOLA 5 -– Bruttissima prova dei suoi: segnale molto preoccupante nella lotta salvezza.

