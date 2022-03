L'Inter torna al gol (tanti) e alla vittoria grazie ai suoi attaccanti. I nerazzurri abbattono la Salernitana: dopo il 5-0 dell'andata, stesso punteggio anche a San Siro. Festa per tutti dopo un periodo complicato, ma soprattutto per Lautaro Martinez: l'argentino non segnava in campionato proprio dalla sfida d'andata e indirizza il match con una tripletta che sa di liberazione, come testimoniato dall'esultanza dopo il primo gol. Nella ripresa Dzeko completa la grande serata della coppia, con un assist e due gol: l'Inter torna alla vittoria dopo due punti in quattro partite, la prova della Salernitana si limita alla clamorosa occasione in avvio di Verdi. E Inzaghi è in vetta per due notti, a +1 su Milan e Napoli in attesa dello scontro diretto tra rossoneri e azzurri.

Il tabellino

INTER-SALERNITANA 5-0 (primo tempo 2-0)

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, de Vrij (62' Ranocchia), Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (71' Gagliardini), Calhanoglu (61' Vidal), Darmian (62' Gosens); Lautaro Martinez, Dzeko (74' Correa). All.: S. Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2) - Sepe; Mazzocchi (71' Radovanovic), Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos (83' Ruggeri), L. Coulibaly, Ederson (71' Obi); Verdi (59' Zortea); Mousset (59' Perotti), Djuric. All.: Nicola.

Gol: 22' Lautaro (I), 40' Lautaro (I), 56' Lautaro (I), 64' Dzeko (I), 69' Dzeko (I)

Assist: 1-0 Barella (I), 2-0 Barella (I), 3-0 Dzeko (I), 4-0 Gosens (I), 5-0 Dumfries (I)

Ammoniti: Darmian (I), Mousset (S), De Vrij (I)

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

La cronaca in 9 momenti chiave

4' CHE OCCASIONE PER VERDI - Clamoroso: palla nello spazio per Djuric, scarico per l'ex Bologna che calcia di prima a botta sicura ma manda alto.

19' TRAVERSA DI LAUTARO - Gran palla di Barella, il Toro fa rimbalzare e calcia con il sinistro: traversa piena.

22' GOL DI LAUTARO - Grande palla di Barella per l'argentino, che si trova solo davanti a Sepe e trova l'angolino.

40' GOL DI LAUTARO - Altra grande palla di Barella nello spazio per l'argentino, che controlla nello stretto e con il sinistro batte Sepe.

56' GOL DI LAUTARO - Grande palla bassa di Dzeko, il Toro anticipa la difesa e calcia sotto la traversa.

64' GOL DI DZEKO - Subito Gosens protagonista: il tedesco sfonda sulla sinistra, palla bassa e tutto facile per il bosniaco.

69' GOL DI DZEKO - Dumfries lanciato in campo aperto, palla dentro per il bosniaco che non sbaglia. Inizialmente fischiato fuorigioco, correzione con il Var.

77' OCCASIONE PER CORREA - Conclusione da buona posizione, ma il diagonale è sul fondo.

87' GRAN PARATA DI SEPE - Diagonale di Dumfries, ottimo intervento del portiere.

Il momento social

Il migliore

Lautaro MARTINEZ - Si sblocca e lo fa con ingordigia: tre gol e crisi allontanata.

Fantacalcio

Promosso. Edin DZEKO - Nel primo tempo lega il gioco e lascia la scena a Lautaro, nella ripresa si scatena: assist e due gol.

Bocciato. Simone VERDI - Si divora il gol del vantaggio in avvio: episodio che, chissà, avrebbe contribuito a scrivere una storia diversa.

Le pagelle

